Центробанк предупредил о мошенниках

Центробанк в своем Telegram-канале рассказал о новой схеме обмана граждан, связанном с обменом кешбэка на рубли.

Так, злоумышленники обзванивают россиян под видом сотрудников банков и говорят, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на реальные деньги.

— Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и СМС-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу, — поясняется в сообщении.

Но на самом деле, заполучив эти сведения, они совершают кражу денег со счета.

ЦБ рекомендует в случае таких телефонных звонков сразу же прерывать разговор и напоминает, что сотрудники банков никогда не запрашивают финансовые данные, в том числе коды из СМС или с оборотной стороны банковской карточки.

При появлении вопросов относительно кешбэка россиянам советуют позвонить в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации.

Ранее стало известно, что появилась новая схема мошенничества с верификацией номеров.