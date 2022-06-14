Рекламодателям

Центробанк предупредил о мошенниках

  • 14/06/2022, 16:30
Автор:
Центробанк предупредил о мошенниках
Злоумышленники предлагают россиянам обменять кешбэк на рубли.

Центробанк в своем Telegram-канале рассказал о новой схеме обмана граждан, связанном с обменом кешбэка на рубли.

Так, злоумышленники обзванивают россиян под видом сотрудников банков и говорят, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на реальные деньги.

— Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и СМС-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу, — поясняется в сообщении.

Но на самом деле, заполучив эти сведения, они совершают кражу денег со счета.

ЦБ рекомендует в случае таких телефонных звонков сразу же прерывать разговор и напоминает, что сотрудники банков никогда не запрашивают финансовые данные, в том числе коды из СМС или с оборотной стороны банковской карточки.

При появлении вопросов относительно кешбэка россиянам советуют позвонить в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации.

Ранее стало известно, что появилась новая схема мошенничества с верификацией номеров.

Фото: flickr.com — Фотобанк Moscow-Live

547

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ЦБ финансы Мошенники


Комментировать

пока нет комментариев
новости бизнеса

Авторская программа лечения больных суставов

В новосибирском санатории «Рассвет» предлагают комплексный подход к лечению и профилактике заболеваний костно-суставной системы.
Читать статью >>
новости Новосибирска

«Новосибирскхлебопродукт» за первый квартал заработал 2,3 млрд рублей

В 1,6 раз больше, чем годом ранее.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Погода оставила область без кормовых культур

На одних территориях их выкосила засуха, на других — заморозки.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Перинатальный центр планирует в 2022 году на 25% увеличить прием пациентов

В регионе также готовят документы для создания детской областной клинической больницы.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Рынок недвижимости на жестком стопе

Все материалы
Лента новостей

На омском заводе разработали биоразлагаемые канистры для моторного масла

14/06/2022, 17:56

Авторская программа лечения больных суставов

14/06/2022, 17:00

IT-компании получат региональные налоговые льготы

14/06/2022, 16:50

«Новосибирскхлебопродукт» за первый квартал заработал 2,3 млрд рублей

14/06/2022, 13:20
Популярное

Новосибирские садоводы столкнулись с нашествием бабочек-боярышниц

14/06/2022, 19:08

Холестерин в норме — какими должны быть показатели

14/06/2022, 14:08

Электронные устройства россиян могут подвергаться атакам программ-комбайнов

14/06/2022, 12:13

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Левобережный» дарит 500 рублей новым клиентам при оформлении дебетовой карты

14/06/2022, 17:45

АО «РЭС» обеспечило надежное электроснабжение в праздничные дни

14/06/2022, 13:11

Терабайтов много не бывает: «Ростелеком» и VK запустили партнерский тарифный план «Облачный»

14/06/2022, 12:10
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска