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Центробанк снизил ключевую ставку до 11,00% годовых

  • 26/05/2022, 15:51
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Центробанк снизил ключевую ставку до 11,00% годовых
При этом рубль продолжает укрепляться, создавая предпосылки для того, чтобы фактическая инфляция была еще ниже прогнозов регулятора.

Банк России 26 мая на внеочередном заседании совета директоров принял решение с 27 мая 2022 года снизить ключевую ставку на 300 б. п., с 14,00% до 11,00% годовых. Основными причинами досрочного снижения ставки ЦБ называет замедление инфляции, укрепление рубля и спад на рынке кредитования.

— Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России. Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий, — говорится в сообщении регулятора.

При этом Центробанк отмечает, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, а это значительно ограничивает экономическую активность. Но «риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала».

Допускается дальнейшее снижение ключевой ставки. По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня.

Фото: pixabay.com — JetraTull

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Рубрики : Экономика

Регионы: Россия

Теги : центробанк ключевая ставка


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