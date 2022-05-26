Как получить субсидию при переводе сотрудников на неполный рабочий день?

На какие меры поддержки может рассчитывать предприниматель, выводя своих сотрудников на неполный рабочий день или на сокращенную неделю. Об этой мере господдержки бизнесу на круглом столе «Вопросы адаптации предприятий потребительского рынка к новым условиям» в рамках городских Дней предпринимательства рассказал заместитель директора Центра занятости Новосибирска Владимир Тимолянов.

— Если предприятие планирует уйти в режим неполного рабочего дня или недели, то на предприятии можно создать дополнительное рабочее место с иным функционалом и перевести на него сотрудника. В этом случае центр занятости будет компенсировать бизнесу зарплату сотрудника в размере МРОТ, районного коэффициента и отчислений в социальные фонды.

— Например, человек у вас работал 5 дней в неделю. Сейчас если вы решаете, что он в связи с падением спроса может работать 4 дня, то можете создать вакансию и трудоустроить его на 1 день в неделю. Заработную плату за этот день пропорционально будет компенсировать государство, — пояснил Тимолянов.

— Если компания создает на своих рабочих местах дополнительные ставки и привлекает сотрудников на сезонные неквалифицированные работы на срок до 3 месяцев, заработную плату этих сотрудников также будет компенсировать центр занятости по схеме: МРОТ, районный коэффициент и отчисления в социальные фонды.

— Если сотрудники находятся под риском увольнения, то они могут пройти обучение или переобучение за счет средств службы занятости.

Владимир Тимолянов отметил, что для получения этих мер поддержки нужно обратиться в службу занятости, привезти пакет документов и открыть счет в казначействе, так как с января 2022 года все субсидии перечисляются только через этот канал.

При этом чиновник предупредил предпринимателей, что в случае, если они все-таки будут увольнять сотрудников, а также переводить их на неполный режим работы, делать это нужно юридически грамотно, чтобы потом ни у кого не возникало никаких претензий.

— Вы должны выпустить приказ и ознакомить с ним всех сотрудников. Второй шаг — в течение 3 дней уведомить службу занятости, — подчеркнул он.

По данным правительства области, с 1 марта трудоустроены более 95,2 тысячи жителей региона. За последнюю неделю режим неполной занятости завершен в 7 организациях, 785 работников вернулись к полной рабочей неделе. В целом ситуацию на рынке труда в регионе власти оценивают как стабильную. 93 работодателя региона подали заявления в центры занятости о готовности трудоустраивать молодежь с федеральной субсидией.

В зоне особого внимания правительства области находится ситуация на предприятиях иностранных компаний или компаний с иностранным участием, а также на системообразующих предприятиях — 297 компаний. Министерство труда и социального развития предлагает работникам, находящимся под риском увольнения, точечный подбор вакансий, бесплатную правовую помощь и психологическую поддержку, определение недостающих компетенций и их наращивание через переподготовку и повышение квалификации, в том числе через такой инструмент, как социальный контракт.

Ранее редакция сообщала о том, что правительство региона настоятельно рекомендовало тогучинскому заводу продолжить работу.