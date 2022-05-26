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В области создают механизм для привлечения высококвалифицированных иностранцев

  • 26/05/2022, 15:50
новости Новосибирска
А также планируют развивать научную миграцию.

Губернатор Новосибирской области подписал постановление о поддержке этнотуризма, народных промыслов и национальных видов спорта. Это прописано в стратегии государственной национальной политики региона на период до 2025 года.

Реализация стратегии призвана способствовать укреплению межнациональных отношений, сокращению случаев проявления ксенофобии и радикализма в обществе, развитию духовного и гражданского единства российской нации, обеспечению государственной безопасности, правопорядка и политической стабильности в Новосибирской области, пояснили в пресс-службе правительства.

— В числе задач в сфере государственной национальной политики в Новосибирской области документ определяет содействие развитию этнотуризма, народных промыслов и ремесел, традиционных видов хозяйствования, поддержку национальных видов спорта, распространение успешных практик органов местного самоуправления в сфере межэтнических отношений, содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов, создание условий для успешной социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Новосибирской области и т.д., —перечисляется в документе. —  В частности, планируется переход на многовекторную миграционную модель, которая позволяет уйти от доминирования в миграционных процессах иностранных трудовых мигрантов при приоритетном развитии учебной (академической), научной и туристической миграции и привлечении высококвалифицированных иностранных граждан.

В настоящее время на территории Новосибирской области проживают представители более 180 народов.

 

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том грозит ли Новосибирской области исход IT-специалистов.  

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : работа наука Мигранты


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