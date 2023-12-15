Центробанк в пятый раз за полгода повысил ключевую ставку

Как и сообщал Infopro54, ЦБ в пятый раз повысил ключевую ставку. Сегодня, 15 декабря, совет директоров Центробанка (ЦБ) принял решение об увеличении ставки до 16% годовых. Причина — высокое инфляционное давление.

За октябрь—ноябрь рост цен с поправкой на сезонность составил 10,0% в пересчете на год. Рост инфляции Центробанк объясняет быстрым ростом внутреннего спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска товаров и услуг.

Отмечается, что на среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

— Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. — говорится в сообщении

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 февраля 2024 года.

ЦБ сохранял ставку неизменной с 19 сентября 2022 года. В июле 2023 года совет директоров принял решение об увеличении ставки с 7,5 до 8,5% годовых. Позже, 15 августа Банк России решил увеличить ключевую ставку до 12%, сентябре —до 13%, в октябре — до 15%.

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