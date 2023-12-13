Итоги года: былое и будущее банковского процента

Понимание происходящего и его следствий помогут бизнесу и населению выстроить наиболее разумную политику управления собственными и заемными ресурсами — считает эксперт банковского рынка Игорь Степанов. О ключевых трендах банковского рынка в 2023 году и прогнозах развития на 2024 год аналитик рассказал Infopro54.

— С точки зрения макроэкономики, в среде которой существует и новосибирская банковская система со своими клиентами — бизнесом и жителями области, в уходящем году были три периода различной длительности и насыщенности событиями.

Первый период — с начала года до 18 июля, когда Банк России начал цикл повышения ключевой ставки в надежде обуздать растущую инфляцию.

Второй период — с 18 июля до 11 октября, когда был оглашен указ президента о введении обязательной продажи валютной выручки с целью стабилизации курса рубля.

Третий период — с 11 октября и по сей день. В течение этого времени новосибирское деловое сообщество и население сначала оценивали, а потом адаптировались к новым условиям основных банковских продуктов — кредитов и депозитов для юридических и физических лиц.

Регулярное регулирование

Первый период длительностью более полугода начинался довольно спокойно — невысокие ставки по кредитам, установившиеся с конца лета 2022 года давали надежду на возможность построения долгосрочных планов. Новосибирские предприниматели и граждане активно кредитовались, наращивая ежемесячный объем заимствований. Малый и средний бизнес, начав год с январских 27 508 млн рублей, в июне занял у банков уже 38 008 млн. Новосибирцы же были еще более активны: их показатели составили 29 171 и 49 079 млн рублей за январь и июнь 2023 года соответственно.

Зато летне-осенний период изобиловал событиями и стал временем ужесточающихся попыток регулирования рынка, на котором уже разыгралась инфляция. А в августе к ней присоединилась и девальвация рубля — стоимость доллара дважды пробила трехзначную отметку.

В этот период ключевая ставка возросла с 7,5% до 13% — по мнению Центробанка, это должно было охладить кредитование бизнеса и населения и способствовать снижению скорости роста цен. Однако новосибирское предпринимательское сообщество вместе с населением отреагировало на эти регуляторные усилия действиями, не соответствующими ожиданиям ЦБ.

Объемы кредитования юридических лиц сначала незначительно снизились — но в сентябре достигли рекордной цифры 41 199 млн рублей. Физические же лица Новосибирской области только наращивали ежемесячные объемы своих займов, которые в сентябре 2023 года также поставили рекорд, — 58 934 млн.

Складывается ощущение, что новосибирцы — впрочем, как и все россияне — восприняли повышение ставок по кредитам как стимул занимать больше денег: лучше дорого сегодня, чем еще дороже завтра. Это никак не способствовало расчетам Центробанка на снижение покупательского спроса, и ему не оставалось иного выхода, чем продолжать ужесточать кредитно-денежную политику.

Российский рубль недолго оставался безучастным к летним пертурбациям отечественного рынка. Уже 15 августа его официальная стоимость упала ниже одной сотой доллара, хотя через четыре дня рубль все же смог заметно укрепиться. Но вторая успешная попытка уронить его ниже цента получила жесткий отпор самого высокого уровня на следующий же день — в виде указа Президента о введении обязательной продажи валютной выручки сроком на шесть месяцев для ряда крупных экспортеров. Их список не оглашался, и к экономическому эффекту добавился психологический — каждому экспортеру было дано понимание необходимости соблюдения правил игры, не нарушающих государственные интересы.

Так, благодаря президентскому указу рубль стал более предсказуемым, а иностранная валюта — более востребованной. Хотя данных о покупке новосибирцами долларов и евро нет, но можно предположить, что их поведение схоже со всеми жителями России — а они в октябре-ноябре 2023 года приобрели рекордный объем иностранной валюты.

Такие действия Центробанк охарактеризовал, как «контрциклические». И явно негативный оттенок этого слова говорит о желании противодействовать такому явлению.

За горизонтом банковских событий

В такой ситуации вряд ли можно достоверно прогнозировать поведение основных индикаторов российского банковского рынка в будущем году. Однако явно незавершенная борьба с инфляцией позволяет предположить продолжение действий Банка России в отношении ключевой ставки, что во многом определит состояние рынка как минимум до 16 февраля 2024 года — дня первого принятия решения по этому показателю в наступающем году.

Впрочем, даже при благоприятном поведении инфляции — ее торможении и снижении — не стоит рассчитывать на переход к низким ставкам в середине будущего февраля. Если уж президент России сказал, что со смягчением денежно-кредитной политики надо быть «очень аккуратным», то

Ближайшее же заседание будет уже через несколько дней — 15 декабря 2023 года, и на нем с максимальной вероятностью ключевая ставка будет повышена минимум на 1%. Так что в первые месяцы 2024 года можно ожидать дальнейшего увеличения стоимости кредитов для бизнеса и населения. Не исключены и другие меры, снижающие доступность кредитных ресурсов, например повышение начального взноса по ипотечному кредитованию.

В текущем году бизнес активно использовал возможности программ господдержки, однако в дальнейшем набор таких программ может измениться. Не исключено, что льготы будут перераспределяться в пользу наиболее важных с точки зрения правительства РФ отраслей.

Зато на обратной стороне банковской системы, в сегменте привлеченных средств, происходят более приятные события — рост доходности депозитов как юридических, так и физических лиц. Сегодня в Новосибирской области ставки по вкладам достигают 15%, и уже в первом квартале следующего года можно рассчитывать на их дальнейшее увеличение. Вряд ли проценты дотянутся до значений весны 2022 года, однако в последние дни уходящего года стоит присмотреться к новогодним предложениям банков, которые могут стать еще более интересными в течение первых месяцев 2024 года.

Курс российского рубля до окончания первой декады апреля вряд ли упадет ниже уровня, на котором он был остановлен октябрьским указом президента — его полугодовые ограничения перестанут действовать не ранее Дня космонавтики. Последующие эксцессы, конечно, не исключены, но рынок надолго запомнит продемонстрированную решимость быстро купировать попытки резкого ослабления рубля. Возможно, это послужит долговременным сдерживающим и стабилизирующим фактором. Так что заработок на курсовой разнице вряд ли принесет существенную доходность в первой половине 2024 года.

На фоне макроэкономических банковских процессов движения в региональной финансовой среде вряд ли оказывают существенное влияние на бытие бизнеса и житие жителей Новосибирской области. Однако условия работы и конфигурация локального банковского рынка все же претерпевают изменения.

Так, весной в город с Дальнего Востока пришел новый банк «Приморский», старожил новосибирского рынка банк «Левобережный» попал-таки под санкции недружественного государства, а банк «Открытие» вскоре завершит свою историю вливанием в ВТБ — и вместе со своими предшественниками НВТБ и «НОМОС-БАНК-Сибирь» останется лишь в новосибирских анналах.

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