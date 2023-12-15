Мошенники отжали квартиру умершего у новосибирской мэрии

Прокуратурой Новосибирска проведена проверка и выявлено, что неустановленные лица подделали свидетельство о наследстве на квартиру умершего гражданина. У усопшего не было наследников, завещания так же не было составлено.

— При отсутствии наследников, квартира умершего является вымороченной и должна перейти в муниципальную собственность города Новосибирска и войти в состав муниципального жилищного фонда, — сообщили в прокуратуре.

Ушлые мошенники предоставили в Росреестр фальшивое свидетельство о наследстве и приобрели право собственности на квартиру, причинив муниципалитету ущерб на сумму свыше 3 миллионов рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее редакция сообщала, что прокуратура подала иск в отношении пяти человек, которые участвовали в схеме по обману наивных жителей региона.