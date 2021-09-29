Цены на новый урожай поползли вверх

По информации редакции Infopro54, картофель нового урожая на рынке Искитима в мелком опте сегодня продается по цене 1000 рублей за трехведерный мешок или около 25 рублей за кг. Жители города также говорят о повышении цен на овощи нового урожая: картофель, свеклу, капусту и лук. Часть опрошенных редакцией сельхозпроизводителей подтверждает эту тенденцию.

Директор сельхозпредприятия ООО «Леонис» (занимается овощеводством) Алексей Леонидов сообщил, что крупным оптом сейчас продает картофель, морковь, свеклу и капусту по цене 20 рублей за кг. По сравнению с прошлым годом оптовая цена продажи капусты выросла в 4 (в прошлом году — 5-7 рублей за кг), а овощей — примерно в 2 раза (8-10 рублей за кг).

— Лично я считаю, что овощи, картофель всегда были недооценены. В их выращивание вкладывается огромный ручной труд, который сложно механизировать, в отличие от работы с зерновыми, и он совершенно неадекватно оценивался рынком. Считаю, что нынешний рост цен вполне обоснован. Когда-то овощеводу тоже нужно зарабатывать, отбивая постоянно растущие затраты на семена, удобрения, ГСМ, а также компенсируя демпинговые цены на продукцию, которые были в предыдущие годы, — говорит собеседник Infopro54.

Он не исключил, что в перспективе отпускная цена на картофель и овощи может еще вырасти, поэтому фермеры сегодня предпочитают продавать небольшие партии, а остальной урожай закладывать в хранилище.

По словам собеседников редакции, на рост цен на овощи могла серьезно повлиять непогода.

— Из-за непогоды большая часть урожая у многих фермеров сейчас стоит в поле. Его нет ни на прилавках, ни на складах. Сейчас придет мороз, и все подорожает, — говорит председатель союза фермеров АККОН Алексей Сальников. — Знаю, что у фермеров в полях стоит рапс, гречиха, картофель, овощи, и они не могут возобновить уборку. Мы даже не перезваниваемся — все в психозе, у всех настроение ниже плинтуса. Урожай есть, хороший урожай, но взять его невозможно. А те, кто уже выкопал тот же картофель, конечно, поднимают цену, так как продукта на рынке мало. В этом есть логика.

Директор АО СХП «Ярковское», депутат регионального парламента Глеб Поповцев настроен более оптимистично. По его словам, в хозяйстве в этом году урожай на уровне прошлогоднего, и его уборка продолжается.

— Честно говоря, я не знаю о росте цен, но мы пока и не продаем урожай. Картофель нужно привести в порядок: вымыть, высушить и только потом выставлять на продажу. Урожай у нас хороший, все камеры задействованы для его хранения, — говорит Поповцев. — В уже заключенных договорах с сетями мы ориентировались на оптовую цену в 15 рублей за кг. Пока ее не актуализировали. Займемся этим не раньше ноября. Но предпосылок для резкого роста цен, на мой взгляд, нет.

По данным регионального Минсельхоза, представленным на заседании оперативного штаба, на 26 сентября в связи с неблагоприятными погодными условиями темпы уборки в области снизились. За 7 дней минувшей недели в регионе было обмолочено зерновых на 70 тысячах га — 4,6% от уборочной площади. Всего работы проведены на 966 тысячах га или 64% от запланированного. Валовой намолот составлял 2,3 млн т, урожайность — 24,4 ц/га. Отставание от темпов прошлого года — 178 тысяч га или около 13%. Технические культуры были обмолочены на площади 65 тысяч га или 26%, валовой сбор составлял 104 тысяч т при текущей урожайности 16 ц/га. Темпы уборки картофеля и овощей, а также показатели по их валовому сбору и урожайности, по словам министра Евгения Лещенко, находились на уровне прошлого года.

Напомним, в июне цены на морковь в новосибирских магазинах поднимались до 200 рублей за кг. При этом в июле и августе, по данным Сибирского ГУ ЦБ, годовые темпы роста цен на морковь и свеклу замедлились. Эксперты банка поясняли, что в этом году сельхозпроизводители увеличили посевные площади ранних сортов этих овощей, что повлияло на их стоимость в конце лета.

По данным Росстата, в августе 2021 года средние потребительские цены в регионе на картофель составляли 36,31 рубля за кг, капусту белокочанную — 35,4 рубля, лук — 33,53 рубля, свеклу — 42,45 рубля, морковь — 47,2 рубля (35,8), чеснок — 218 рублей, огурцы — 63,93 рубля, помидоры — 79,17 рубля (107), свежая зелень — 610,2 рубля за кг.