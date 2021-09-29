Фитнес клуб на Подоле: преимущества посещения залов с кардио и силовыми тренажерами

Регулярное посещение спортзала в комплексе с правильным питанием позволит быстрее достичь поставленной цели. Элитный фитнес клуб на Подоле «5 элемент» предлагает групповые или персональные тренировки с опытным инструктором.

Здесь работают профессиональные тренеры, они помогут разработать индивидуальную схему тренировок, учитывая возраст, цели и физическую подготовку. В современных залах есть новейшие кардио и силовые тренажеры в достаточном количестве.

Особенности зала с кардио тренажерами

На кардио тренажерах проводятся персональные тренировки под руководством опытного тренера. Он разработает программу с учетом поставленной цели и будет контролировать правильное выполнение техники, нагрузку и безопасность.

К главным преимуществам занятий в кардио зале относят следующее:

развитие выносливости;

укрепление работы сердца и сосудов;

быстрое сжигание калорий;

укрепление мышечного аппарата;

повышение мышечного тонуса.

Для кардиофитнеса характерно постепенное увеличение аэробных нагрузок с целью похудения и общего оздоровления. Регулярно посещая фитнес зал Оболонь, в скором времени можно вернуться в форму, укрепить мышцы и улучшить координацию движений.

Преимущества силовых тренировок

Кроме кардио, в фитнес зале есть и силовые тренажеры. Выполнение упражнений на них способствует планомерному развитию мышц под различным углом без привыкания к нагрузкам.

Современные модели оснащены удобным дисплеем, на котором отображается количество повторов, время работы и отдыха, другая полезная информация. На выбор посетителям предлагаются штанги, гантели, стойки для приседаний и жима, что позволяет совершенствовать фигуру и укрепить здоровье в целом.

Для реабилитации предлагаются специальные доски и столы инверсионного типа, что способствует развитию упругости мышц, восстановлению гибкости и укреплению позвоночника.

Преимущества индивидуальных тренировок

Быстрее достичь поставленной цели помогут тренировки с персональным тренером. Он является профессиональным инструктором, обладает знаниями в области физиологии и других наук.

Для каждого разработает индивидуальную программу занятий, учитывая не только цель, но и возраст, состояние здоровья, физическую подготовку. Успех зависит не только от регулярного посещения зала и правильного выполнения упражнений, но и соблюдения режима дня в комплексе со сбалансированным питанием.

Тренер должен быть в хорошей спортивной форме, уметь в доступной форме преподнести информацию и мотивировать личным примером. Поэтому к выбору фитнес-клуба и инструктора стоит отнестись ответственно, так как от этого зависит результат.