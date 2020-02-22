Цены на продукцию растениеводства в Новосибирской области увеличились на 5,6%

В январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года цены производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области выросли на 3,2%, в том числе цены на продукцию растениеводства — на 5,6%. На продукцию животноводства цены снизились на 0,1%, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, среди продукции растениеводства рост отмечен на отдельные виды овощей: на томаты — на 21%, на огурцы — на 8,8% и отдельные виды зерновых культур: на овес — на 3,9%, ячмень — на 3,7% и пшеницу 3 класса — на 3,6%.

Снизились цены на свеклу и морковь (на 2,6% и на 2,2% соответственно).

Среди продукции животноводства выросли цены на свиней на 3,3% и крупный рогатый скот — на 0,7%. Снизились цены на молоко и яйца (на 1,9% и на 0,8% соответственно).

Фото: pixabay.com, автор- JerzyGorecki