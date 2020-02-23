Рекомендации по покупке постельных принадлежностей

При выборе матраса руководствуйтесь индивидуальными предпочтениями, размером кровати и другими факторами. В магазине Novosibirsk.Spim.ru в продаже представлены пружинные и беспружинные варианты. Наиболее востребованы модели с независимыми пружинными блоками, они обеспечивают упругую поддержку. Каждая из пружин в таких матрасах работает обособленно. Они подстраиваются по анатомические параметры спящего, поддерживают позвоночник. Беспружинные разновидности более доступные по стоимости.
Размер матраса должен соответствовать росту человека, который будет им пользоваться, плюс запас в 15 сантиметров. Для двуспальной кровати выпускают матрасы размером 160х200 см. Жесткость подбирают индивидуально. Наибольшим спросом пользуются среднежесткие модели.
При проблемах с позвоночником лучше выбрать ортопедический матрас.
Внимание следует обращать и на наполнитель. На выбор предлагаются следующие варианты:
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На удобной подушке и сон будет крепким. Выбирая эту постельную принадлежность, учитывайте следующие параметры:
Значение имеют и индивидуальные особенности спящего, например, любимая поза во время сна.
При наличии склонности к аллергии рекомендуется отдавать предпочтение искусственным наполнителям. Например, холлофайберу или синтепону. Эти материалы долговечны, но быстро сбиваются в комки, зато стоят недорого.
Многие отдают предпочтением подушкам с функцией «памяти». Они поддерживают правильное положение головы и шеи, исключают давление на отдельные позвонки. Тем, кто страдает от защемления нервов, стоит отдавать предпочтение эргономичным моделям.
В отдельную категорию выделяют «природные» ортопедические подушки, набитые шелухой, гречихой, другими материалами растительного происхождения.
В продаже представлены одеяла разных размеров: для детских, односпальных и двуспальных кроватей. Пододеяльник рекомендуется выбирать немного большего размера, прибавьте еще примерно 5 сантиметров.
Удобство использования одеяла во многом зависит от типа наполнителя.
Постельные принадлежности с набивкой из птичьего пуха легкие и упругие, обладают превосходными согревающими свойствами, пропускают воздух.
Наполнителю из овечьей шерсти присуща хорошая воздухопроницаемость. У таких изделий высокая терморегуляция и стоят они недорого.
За одеялами с набивкой из холлофайбера просто ухаживать, они легкие и имеют хорошую теплоотдачу.
Бамбуковый наполнитель обладает антибактериальными свойствами, прекрасной терморегуляцией, выдерживает многочисленные стирки.
Хорошее одеяло легкое и теплое, обладает гигроскопичными материалами, способностью пропускать воздух. Перед покупкой проанализируйте плюсы и минусы каждого наполнителя.
Производители предлагают летние, зимние и универсальные одеяла. В преддверии покупки, определитесь в какое время года оно будет использоваться. Для зимы подойдет вариант с пуховым наполнителем или ватное изделие. Шерстяные одеяла считают универсальными.
Для производства постельного белья применяют большое количество материалов. Различия заключаются в структуре, сроке службы, внешнем виде, стоимости. Большой выбор постельных комплектов позволяет приобрести вариант на любой вкус https://novosibirsk.spim.ru/shop/postel/2-spalnoe/
Наибольшей популярностью пользуются следующие разновидности комплектов постельного белья:
При выборе постельного белья акцентируйте внимание на структуре материала и внешнем виде. Простыни, наволочки и пододеяльники должны быть приятными на ощупь, не линять при стирках. Тщательно изучайте информацию на этикетке.
Правильный подход к покупке аксессуаров для сна позволит приобрести качественные постельные принадлежности за разумную цену, обеспечит комфортный отдых.
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