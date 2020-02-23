Рекомендации по покупке постельных принадлежностей

Покупка матраса

При выборе матраса руководствуйтесь индивидуальными предпочтениями, размером кровати и другими факторами. В магазине Novosibirsk.Spim.ru в продаже представлены пружинные и беспружинные варианты. Наиболее востребованы модели с независимыми пружинными блоками, они обеспечивают упругую поддержку. Каждая из пружин в таких матрасах работает обособленно. Они подстраиваются по анатомические параметры спящего, поддерживают позвоночник. Беспружинные разновидности более доступные по стоимости.

Размер матраса должен соответствовать росту человека, который будет им пользоваться, плюс запас в 15 сантиметров. Для двуспальной кровати выпускают матрасы размером 160х200 см. Жесткость подбирают индивидуально. Наибольшим спросом пользуются среднежесткие модели.

При проблемах с позвоночником лучше выбрать ортопедический матрас.

Внимание следует обращать и на наполнитель. На выбор предлагаются следующие варианты:

Пенополиуретановые – доступны по цене, рассчитаны на продолжительное использование, обладают ортопедическим эффектом. Кокосовые – натуральные, не вызывающие аллергических реакций. Латексные – с отличными анатомическими свойствами.

Качественный матрас можно заказать в интернет-магазине https://novosibirsk.spim.ru/shop/matras/160×200/

Выбираем подушку

На удобной подушке и сон будет крепким. Выбирая эту постельную принадлежность, учитывайте следующие параметры:

тип наполнителя;

конфигурацию;

жесткость.

Значение имеют и индивидуальные особенности спящего, например, любимая поза во время сна.

При наличии склонности к аллергии рекомендуется отдавать предпочтение искусственным наполнителям. Например, холлофайберу или синтепону. Эти материалы долговечны, но быстро сбиваются в комки, зато стоят недорого.

Многие отдают предпочтением подушкам с функцией «памяти». Они поддерживают правильное положение головы и шеи, исключают давление на отдельные позвонки. Тем, кто страдает от защемления нервов, стоит отдавать предпочтение эргономичным моделям.

В отдельную категорию выделяют «природные» ортопедические подушки, набитые шелухой, гречихой, другими материалами растительного происхождения.

Каким должно быть одеяло

В продаже представлены одеяла разных размеров: для детских, односпальных и двуспальных кроватей. Пододеяльник рекомендуется выбирать немного большего размера, прибавьте еще примерно 5 сантиметров.

Удобство использования одеяла во многом зависит от типа наполнителя.

Постельные принадлежности с набивкой из птичьего пуха легкие и упругие, обладают превосходными согревающими свойствами, пропускают воздух.

Наполнителю из овечьей шерсти присуща хорошая воздухопроницаемость. У таких изделий высокая терморегуляция и стоят они недорого.

За одеялами с набивкой из холлофайбера просто ухаживать, они легкие и имеют хорошую теплоотдачу.

Бамбуковый наполнитель обладает антибактериальными свойствами, прекрасной терморегуляцией, выдерживает многочисленные стирки.

Хорошее одеяло легкое и теплое, обладает гигроскопичными материалами, способностью пропускать воздух. Перед покупкой проанализируйте плюсы и минусы каждого наполнителя.

Производители предлагают летние, зимние и универсальные одеяла. В преддверии покупки, определитесь в какое время года оно будет использоваться. Для зимы подойдет вариант с пуховым наполнителем или ватное изделие. Шерстяные одеяла считают универсальными.

Приобретаем постельное белье

Для производства постельного белья применяют большое количество материалов. Различия заключаются в структуре, сроке службы, внешнем виде, стоимости. Большой выбор постельных комплектов позволяет приобрести вариант на любой вкус https://novosibirsk.spim.ru/shop/postel/2-spalnoe/

Наибольшей популярностью пользуются следующие разновидности комплектов постельного белья:

Хлопковые. Практичный и приятный на ощупь материал. Льняные. Износоустойчивые, хорошо поглощающие влагу, долговечные. Вискозные. Не электризуются, не утрачивают исходного цвета, обладают способностью «дышать». Вискоза представляет собой волокно, которое получают из древесины.

При выборе постельного белья акцентируйте внимание на структуре материала и внешнем виде. Простыни, наволочки и пододеяльники должны быть приятными на ощупь, не линять при стирках. Тщательно изучайте информацию на этикетке.

Правильный подход к покупке аксессуаров для сна позволит приобрести качественные постельные принадлежности за разумную цену, обеспечит комфортный отдых.

Фото с сайта рекламодателя