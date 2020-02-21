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Регионы неправильно считают тарифы и нормативы накопления ТКО

В «Российском экологическом операторе» объяснили, почему буксует реформа рынка утилизации ТКО.
  • 21/02/2020, 18:25
Автор: Юлия Данилова
Регионы неправильно считают тарифы и нормативы накопления ТКО
Кредиторская задолженность регоператоров округа за 2019 год составляет 3,5 млрд рублей, дебиторская — 4,2 млрд.

— В течение 2019 года со стороны населения было много нареканий на работу регоператоров, обеспечивающих утилизацию ТКО. Основные жалобы вызваны несвоевременным вывозом отходов. В наибольшей степени проблема была актуальна для Республики Хакасия, Алтайского края, Новосибирской и Омской областей. Во многих административных центрах этих регионов были перебои с вывозом мусора в период минувших новогодних праздников, — констатировал на совещании полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

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Он подчеркнул, что ряд регоператоров — в Республиках Алтай и Тыва, Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях — закончили финансовый год с высокой кредиторской задолженностью. По мнению ППК «Российский экологический оператор», в этих регионах есть риски по прекращению оказания услуг по обращению с ТКО.

Эту информацию подтвердил замгендиректора ППК «Российский экологический оператор» («РЭО») Сергей Королев. Среди регионов, попавших в зону риска, по его словам, находится и Новосибирская область — регоператор ООО «Экология-Новосибирск».

— В ряде регионов Сибири установлены тарифы и нормативы накопления, которые значительно ниже среднерыночных. При среднем по округу тарифе в 502 рубля за кубометр в Томске он составляет 216 рублей, Хакассии — 272 рубля, Алтайском крае — 286 рублей, а в Красноярском крае — от 905 до 2170 рублей. Годовой норматив накопления по многоквартирным домам в Томской области — 3 кубометра на человека, а Красноярском крае — 0,6 куб/м, в Алтайском крае — 1,45 куб/м, при среднем по округу — 2 кубометра, — перечисляет Королев. — При неправильном расчете норматива накопления у регоператора возникает проблема с получением выручки, а это приводит к повышению тарифа и негативно воспринимается населением. С другой стороны, из-за низких тарифов и нормативов регоператорам может не хватать средств на утилизацию ТКО и качественное оказание услуг.

По данным «Российского экологического оператора», в Республике Тыва собираемость платы с населения составляет 23%, в Хакассии — 25%, в Красноярске — 35,5%, в Алтайском крае — 39%. Средняя собираемость с физлиц по округу — 65%, с юрлиц — 79%.

Регоператор заговорил о повышении тарифа

Регоператор заговорил о повышении тарифа

— Кредиторская задолженность регоператоров округа за 2019 год составляет 3,5 млрд рублей (в Новосибирской области — 611 млн рублей) и продолжает расти. Дебиторская, то есть их задолженность перед подрядчиками, — 4,2 млрд, — комментирует Сергей Королев.

Замгендиректора «РЭО» сообщил, что оператор заканчивает разработку единого справочника со средними нормативами накопления для разных категорий граждан и юрлиц в разных населенных пунктах. Регионы смогут использовать эти данные для оперативной замены нормативов на своей территории. Он также заявил, что регионам округа необходимо еще раз провести работу, связанную с замерами нормативов накопления мусора, и привести их в соответствие с реальной жизнью, а также рассмотреть вопрос о повышении платежной дисциплины потребителей услуги. Глава «Российского экологического оператора» обратился к Сергею Меняйло с просьбой взять эту работу под контроль полпредства.

Сергей Меняйло, в свою очередь, обратил внимание федеральных коллег на то, что в 2020 году многие регионы столкнутся с еще одной проблемой — они приступают к строительству объектов по переработке ТКО. В Сибирском федеральном округе речь идет о появлении 7 новых объектов.

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— Пока у «Российского экологического оператора» есть только две меры поддержки таких проектов: вхождение в уставный капитал компаний и предоставление поручительств. Однако сейчас дорабатываются новые меры поддержки, в том числе предоставление субсидии на возмещение капитальных затрат при строительстве новых комплексов и субсидирование ставок по привлеченным кредитам. Эту работу оператор должен завершить в ближайшее время, чтобы средства, выделенные на реформу, дошли до регионов и конкретных инвесторов, — пояснил Королев.

Он подчеркнул, что для реализации реформы отрасли утилизации ТКО в РФ в том виде, в котором она представлена в федеральном проекте, необходимы около 422 млрд рублей. Только силами федерального центра и «РЭО» их решить невозможно.

— Здесь должны быть и деньги самих регионов. Инвесторы должны понимать, ради чего они вкладывают средства. Если мы оставим ситуацию в сегодняшнем виде, то сроки окупаемости большей части проектов уйдут в бесконечность. Нам нужно создать такие экономические условия, чтобы инвесторы пришли и увидели, что хотя бы за 10 лет их вложения окупятся. «РЭО» подготовил проект финансовой модели отрасли — комплексное решение. Если мы не консолидируем инвестиционные ресурсы и точечно не направим их по всей цепочке движения мусора, то не получим того результата, на который рассчитываем. Все будут недовольны, — предупреждает Сергей Королев. — Мы понимаем, что существуют серьезные проблемы, связанные тарифными ограничениями. Если в регионе начнется строительство большого объекта по сортировке и утилизации ТКО, то он не сможет включить эти расходы инвестора в тариф, так как рост тарифа ограничен 4% в год. Это системный вопрос, который сегодня ставится перед нами многими регионами.

Сергей Меняйло поручил представителям сибирских регионов до марта предоставить свои предложения о том, что необходимо сделать, чтобы система заработала: как решить проблему с регоператорами у которых не бьется экономика, с финансированием строительства новых объектов, улучшением платежной дисциплины и т.д. После их проработки полпредство представит информацию в Минприроды РФ и «Российскому экологическому оператору».

Фото предоставлено Сибирским ОИЦ

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