Цены на социально значимые продукты почти в три раза обогнали инфляцию

Несмотря на попытки властей сдержать рост цен на отдельные продовольственные товары, продукты питания продолжают дорожать.
По информации аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в марте рост розничных цен на 24 социально значимых продукта питания (их перечень утвержден правительством) ускорился как в годовом, так и в месячном выражении.
Средневзвешенный рост цен на все эти товары в марте 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 15,6%, тогда как в январе и феврале он был 13,3 и 15,4% соответственно. За год картофель подорожал на 58,9%, морковь – на 47,6%, сахар – на 44,7%, яйца – на 32,3%, гречневая крупа – на 34,8%, подсолнечное масло – на 26,9%. По всем перечисленным товарам рост цен в марте по сравнению с февралем был существеннее, чем в феврале по отношению к январю.
— Подорожание базовых продовольственных товаров всегда сопряжено с ростом социальной напряженности, поэтому сейчас мы наблюдаем попытки нерыночного регулирования цен со стороны государства. Однако искусственное сдерживание цен на практике означает лишь то, что массовый потребитель все равно в итоге заплатит за издержки производителя, но окольным путем – через рост ценников на другую продукцию либо снижение инвестиций и производственного потенциала отечественных предприятий», — считает президент FinExpertiza Елена Трубникова.
Фото: pixabay.com автор: jackmac34
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