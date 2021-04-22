Цены на социально значимые продукты почти в три раза обогнали инфляцию

Несмотря на попытки властей сдержать рост цен на отдельные продовольственные товары, продукты питания продолжают дорожать.

По информации аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в марте рост розничных цен на 24 социально значимых продукта питания (их перечень утвержден правительством) ускорился как в годовом, так и в месячном выражении.

Средневзвешенный рост цен на все эти товары в марте 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 15,6%, тогда как в январе и феврале он был 13,3 и 15,4% соответственно. За год картофель подорожал на 58,9%, морковь – на 47,6%, сахар – на 44,7%, яйца – на 32,3%, гречневая крупа – на 34,8%, подсолнечное масло – на 26,9%. По всем перечисленным товарам рост цен в марте по сравнению с февралем был существеннее, чем в феврале по отношению к январю.