Кто «сдает» аферистам персональные данные россиян

О схеме работы мошенников, выдающих себя за сотрудников интернет-магазинов и выманивающих персональные данные условных жертв, а также способе защиты своих данных сообщил в интервью радио Sputnik специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко.

Эксперт предупреждает, что, если вы сделали заказ в интернет-магазине, а уже через несколько минут вам перезванивают, чтобы уточнить данные банковской карты, нужно понимать, что у вас таким образом пытаются выманить сведения о платежных инструментах или персональную информацию. По его словам, мошенники могут получить информацию о потенциальной жертве и данные о сделанном заказе от недобросовестных сотрудников кол-центров магазинов, которые сливают такие сведения за вознаграждение.

— Это могли сделать операторы из колл-центра магазина. Зарплата у них не такая большая, а на одних сливах операторы могу зарабатывать 150–200 тысяч рублей в месяц, — рассказал Григорий Пащенко.

Эксперт заметил, что данные о клиентах магазина и их заказах иногда попадают к мошенникам и другим путем. Это обычно происходит с интернет-магазинами, которые не занимаются своей информационной безопасностью. Чаще всего администраторов у них немного, работают они удаленно, что осложняет попытки отследить взломы компьютерных сетей. В результате злоумышленники либо самостоятельно, либо при помощи хакеров взламывают сеть и получают доступ к базе покупок.

— Отслеживая в реальном времени заказы, у злоумышленников появляется возможность звонить клиентам и обманывать их, – уточнил Григорий Пащенко.

Чтобы обезопасить себя от таких телефонных мошенников, нужно самому перезвонить в интернет-магазин для подтверждения заказа или способа оплаты.