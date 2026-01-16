Кризис памяти: в Новосибирске в январе резко подорожали жесткие диски и SSD

На компьютерном рынке Новосибирска наблюдается стремительное подорожание жестких дисков (HDD) и твердотельных накопителей (SSD). Мониторинг цен, проведенный Infopro54 в офлайн- и онлайн-торговых точках в течение трех недель, показал: стоимость стандартного жесткого диска объемом 1 ТБ, которая в конце декабря составляла 10 тысяч рублей, к середине января увеличилась до 15 тысяч рублей.

Подорожание коснулось широкого ассортимента моделей HDD и SSD и произошло синхронно во многих онлайн- и офлайн-магазинах. Сотрудник торгового зала одного из магазинов сети DNS в беседе с журналистом, выбиравшим накопитель, связал ситуацию с глобальным дефицитом продукции.

— Во всем мире сейчас большой спрос на накопители, всем не хватает. А на дефицит рынок всегда реагирует подорожанием, — сказал менеджер.

Январский скачок цен стал очередным этапом подорожания жестких дисков и SSD, которое началось в 2025 году. Если сравнить данные за несколько месяцев, то видно уже почти трехкратное увеличение цен. Новосибирские сервисные центры и мастера-частники подтверждают эти наблюдения.

— За два месяца цены на SSD, которые я устанавливаю, выросли с 3,5 до 10 тысяч рублей, то есть почти в три раза. Клиенты, которые хотели памяти на своей технике прибавить, в легком шоке прибывают. Ноутбуки и компьютеры новые тоже ведь из-за этого дорожают. Все понимают, что дальше — больше. В попытке как-то сэкономить деньги клиенты начали чаще интересоваться ремонтом и восстановлением старой техники, приносят свои давно отслужившие ноутбуки. Но возможности такого подхода ограничены: на старое железо не всегда встают современные программы, — рассказал Infopro54 мастер по ремонту техники Сергей Лезнев.

По данным отраслевых источников, рост цен на указанные накопители наблюдается во всем мире и он вызван совокупностью факторов. Крупнейшие производители накопителей, включая Western Digital, сообщали партнерам о повышении отпускных цен на HDD. Одной из ключевых причин называется перераспределение производственных мощностей в пользу выпуска компонентов для систем искусственного интеллекта и серверного оборудования. Одновременно отмечается дефицит чипов NAND-памяти для SSD и подорожание логистики.

Эксперты рынка прогнозируют, что дефицит и высокий уровень цен на накопители сохранятся. По оценкам аналитиков, в первом-втором квартале 2026 года может наступить пик кризиса из-за исчерпания складских запасов, а стабилизация ситуации не ожидается ранее 2027 года.

