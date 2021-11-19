Цены на сырье для промпредприятий растут дикими темпами

— Основная проблема, которая стоит перед промышленниками Новосибирска, Сибири — компаниям малого и среднего бизнеса, — рост цен на сырьевые материалы. Отрасль жила с ней в 2020 году. Мы неоднократно поднимали эту проблему, писали обращения, но в этом году динамика сохраняется. К примеру, в ноябре предприятия получили от поставщиков новые расценки на ферросплавы и модификаторы для литейного производства: их стоимость выросла на 300%! Многие предприятия не знают, что делать, и сокращают объем металлургического литья, — сообщил на встрече с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым в Новосибирске президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), гендиректор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин.

Корреспонденту Infopro54 глава МАРП пояснил, что эту тему его попросили поднять руководители машиностроительных предприятий Новосибирска, для которых она создает самые большие проблемы. Они работают с долгосрочными контрактами и согласованными ценами, а цена в процессе исполнения контрактов растет в разы.

— Все началось в 2020 году с роста цен на металл. Лом для выплавки чугуна дорожает постоянно. Мало того, еще и формируется его дефицит, так как все увозится на Запад. В том же темпе менять цены на готовую продукцию у предприятий нет возможности, то есть получается, что вся прибыль съедается неконтролируемым ростом цен, — говорит Карпекин.

По этом собеседник редакции отметил, что индекс промышленности в Новосибирской области успешно растет, и темпами выше российских, растут налоги, которые отрасль перечисляет в бюджеты всех уровней. В целом по региону налоговики за 9 месяцев 2021 года собрали в федеральный бюджет на 40% больше, чем в 2020 году, и на 30% больше — в областной. Но это ущербная динамика.

— Фактически мы получаем рост экономики, но не за счет роста производства, а за счет повышения цен. Деньги изымаются из экономики предприятий, которые и так испытывают большие трудности в связи с неконтролируемой инфляцией, — поясняет он.

Сергей Карпекин с сожалением констатировал, что обращения, что МАРП направлял металлургам, в правительство региона, федерации, в федеральные отраслевые союзы, — ничего не дают.

— Металлургические компании не идут навстречу, хотя экономически обоснованной причины для такого роста цен нет. За исключением того, что металлурги сейчас продают сталь за рубежом дешевле, чем на внутреннем рынке. Это уже стало причиной антидемпинговых расследований против наших компаний в Европе и Америке, — рассуждает Сергей Карпекин. — За счет демпинга на внешних рынках они пытаются их завоевывать, а отбивают эти потери завышением цены внутри своей страны. Возможно, имеет место какой-то ценовой сговор, который сохраняется уже длительное время. Обращения в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) тоже ни к чему не привели, так как там в правлении в основном работают представители металлургов, крупных корпораций, и им не интересны проблемы среднего бизнеса. И в Москве в серьезные кабинеты заходят они, а не региональные предприниматели.

По мнению Карпекина, который выражает консолидированную точку зрения представителей новосибирских промышленных компаний, бесконтрольный рост цен на сырье ни к чему хорошему для реальной экономики не приведет.