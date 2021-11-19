Со следующего года вырастут штрафы для водителей

Как сообщает Лайф.ру, среди правонарушений можно выделить повторное управление автомобилем с незаконной тонировкой, за что планируется наказывать штрафом на сумму 5000 рублей и лишением прав на три месяца вместо 500 рублей штрафа.

— За повторное управление автомобилем без прав штраф составит 20–30 тысяч рублей или 40–60 часов обязательных работ против штрафа в 5000 — 15 000 рублей на текущий момент. Езда в нетрезвом виде с ребёнком в салоне грозит лишением прав на три года и штрафом в 50 тысяч рублей, тогда как сейчас наказание ограничено штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав сроком до двух лет, — рассказал ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

По его словам, повышается также штраф за превышение скорости на 60–80 км/час. Если сейчас помимо лишения прав на полгода штраф составит 2000–2500 рублей, то со следующего года его размер дойдёт до 5000. Также важным будет изменение относительно неоднократного отказа остановить машину по требованию полиции. Если сейчас штраф составляет 500–800 рублей, то скоро наказание вырастет до 40 000 рублей штрафа и полутора лет лишения прав.

Павел Уткин обратил внимание, что эти изменения уже были обнародованы, но фактически в КоАП не внесены. Предполагается, что они могут вступить в силу после 1 января, но более точная информация появится ближе к концу года.