Останутся ли в Новосибирске троллейбусы?

В перспективе в Новосибирске появится модернизированная система электротранспорта, включающая троллейбусы с автономным движением, которые после основного участка пути по контактной сети, заряжаясь от нее, смогут довольно продолжительное время двигаться уже самостоятельно. Об этом глава города Анатолий Локоть заявил в ходе еженедельной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о перспективах сохранности электротранспорта.

— Это экологично, удобно, — говорит мэр. — В Российской Федерации наработан подвижной состав, выпускаются подобные виды транспорта. Они очень современны. Это высокие технологии, и в этом направлении мы собираемся двигаться. Правда, конечно, это требует немалых бюджетных затрат. Но это значительно дешевле, чем ликвидировать всю контактную сеть, ликвидировать все площадки, которые сегодня используются для нашего ГЭТ. Мы пойдем по пути развития городского электротранспорта, потому что это мировой тренд. Важно только применять современные технологии.

Тем не менее пока предпосылок, как минимум финансовых, для подобной модернизации нет. Как следует из проекта бюджета Новосибирска на следующий год, представленного на прошлой неделе в рамках общественных слушаний, общие транспортно-дорожные расходы составят 10,2 млрд рублей. Нет пока и определенной информации о том, как граждане будут участвовать в предполагаемой модернизации. Стоит напомнить, что каждое повышение стоимости проезда на общественном транспорте городские власти объясняют изношенностью подвижного состава и убыточностью муниципального предприятия.

— Пока никаких решений нет, — говорит мэр. — Мне сказать чего-то содержательного нечего. Безусловно, инфляционная составляющая накладывает отпечаток, и мы приняли решение, что отставать здесь не следует, по крайней мере компенсацию этой инфляционной составляющей делать необходимо с тем, чтобы экономика транспорта не была ущербной. Иначе рано или поздно это придется делать большими скачками. Мы против таких скачков. Как будет решение, мы всех новосибирцев оповестим.

Стоит отметить, что электротранспортные перспективы общественного транспорта Новосибирска последнее время активно обсуждаются, в том числе депутатами горсовета. Среди них есть сторонники как полной ликвидации троллейбусов на территории города, так и их сохранения. Вторые подозревают своих коллег в лоббировании интересов отдельных строительных компаний, имеющих виды на территорию, где в настоящий момент располагается троллейбусное депо. Речь идет о депо в Дзержинском районе.