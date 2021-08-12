В ТОСЭР «Горный» выходит новый резидент

Министерство экономического развития России зарегистрировало ООО АФ «Новый путь» в качестве резидента ТОСЭР «Горный», сообщает пресс-служба ведомства.

Компания планирует реализовать проект строительства тепличного комплекса для производства сельскохозяйственной продукции. Инвестиции в проект — 50 млн рублей. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется к 2023 году, выход на полную проектную мощность ожидается в 2026 году.

— Мы планируем создать в р.п. Горный (ТОСЭР «Горный») тепличный комплекс для производства сельхозпродукции, — сообщил на инвестсовете Новосибирской области учредитель ООО «Агрофирма «Новый путь» Виктор Шунков в декабре 2020 года. — В теплице мы планируем выращивать овощи (огурцы и томаты), пряную зелень, рассаду цветов и рассаду овощей.

Напомним, что в качестве мер господдержки Виктор Шунков тогда запросил признать проект масштабным, включить компанию в список резидентов ТОСЭР «Горный», предоставить в аренду земельный участок без торгов площадью 2,5 га, а также подвести к участку необходимую инфраструктуру.

Проект был поддержан на заседании инвестсовета.

До 2028 года в ходе реализации проекта инвестор планирует перечислить в бюджет 10 млн рублей по всем видам налогов.

ООО «Агрофирма «Новый путь» создана в мае 2020 года, уставный капитал — 1 млн рублей. Учредитель — Виктор Шунков, директор — его сын Константин Шунков. Компания создана для реализации проекта в ТОСЭР «Горный».

Интересно, что это второй «пищевой» проект, который планирует осесть в промышленной зоне ТОСЭР «Горный». В августе нижегородский инвестор заявлял о планах по строительству в поселке предприятия по выращиванию грибов. На сегодняшний день резидентами ТОСЭР являются две компании — ООО «Горный Базальт» и ООО «Диабаз».

Интересно, что это второй «пищевой» проект, который планирует осесть в промышленной зоне ТОСЭР «Горный». В августе нижегородский инвестор заявлял о планах по строительству в поселке предприятия по выращиванию грибов. На сегодняшний день резидентами ТОСЭР являются две компании — ООО «Горный Базальт» и ООО «Диабаз».