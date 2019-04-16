Цены на жилье Новосибирска показывают инвестиционный рост

— На прошлой неделе делегация ГК «ЁЛКА девелопмент» работала в Сочи. Наши эксперты выступали на Всероссийском жилищном конгрессе, где показывали наши методики повышения экономической эффективности девелоперских проектов, а так же представляли кейсы по реализации инвестиционных проектов на рынке новостроек Новосибирска с гарантированной доходностью от 20% годовых. На текущий момент один из наших инвесторов получает более 35%.

В отличии от представителей других регионов России, чиновники нашей городской и областной власти традиционно игнорируют крупные федеральные форумы по недвижимости. И мы блестяще выполняем их работу. Рассказываем о возможностях наших рынков, эффективных проектах ожидающих вложений, приглашаем инвесторов и девелоперов.

И вот где-то между встречами я наткнулся на материал Bloomberg, в котором эксперты, в качестве подтверждения успешности российского рубля как инвестиционного инструмента, сообщили, что рублёвые облигации приносят доходность более 11% годовых.

И я, как тот кулик, который свое болото хвалит, сразу вспомнил о нашем Новосибирском рынке жилья. Тем более мы получили данные за март 2019 года.

Полученную информацию я тут же стал использовать в переговорах для демонстрации высокой инвестиционной привлекательности новосибирской агломерации, для девелоперов, которые рассматривают стратегии своей межрегиональной экспансии.

Вот какие показатели продемонстрировал рынок за прошедшие 12 месяцев.

Совокупный рост цены 1 кв.м. на жилищном рынке Новосибирской агломерации, включая новостройки и готовое жилье, за 12 месяцев составил 11,16%.

Цена 1 кв.м. новостроек выросла до 10,55%, цена вторички — до 11,82%.

За 12 месяцев, с марта 2018 по март 2019 года, цена за 1 кв.м. новостроек росла медленнее чем цена на вторичном рынке жилья на -1,27%.

И этот рост вторички, что важно, был сфокусирован в 2-х и 3-х комнатных квартирах, которые пока не предлагаются нашими застройщиками в необходимых объемах. Такого количества однокомнатных квартир для существующей структуры населения уже не нужно. А если познакомиться с трансформациями демографии, то становится понятно, что в обозримом будущем спрос на жилье малой площади будет только падать.

Так что отставание цен «квадрата» новостроек от готовых квартир обусловлено исключительно разбалансировкой между спросом и предложением на рынке жилья. Девелоперам нужно аккуратно начинать менять структуру кваритрографии.

Но государство, в лице своих представителей, отвечающих за жилищное строительство, и как выясняется даже не пытающихся разобраться в проблематике, склоняет застройщиков совсем к другому.

На наших глазах продолжают рождаться госпрограммы, направленные на стимулирование предложений однокомнатных квартир. То есть, руками государства, повышаются риски на рыке новостроек.

Одно радует. В Новосибирске можно опереться на экспертизу и аналитику. У наших умных застройщиков есть возможность формировать ликвидный продукт с точки зрения рынка, и не обращать внимание на фантазии чиновников.

С чем, собственно, умных, я и поздравляю.

Предоставлено ГК «ЁЛКА девелопмент»

Фото: из личных архивов