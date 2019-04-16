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Цены на жилье Новосибирска показывают инвестиционный рост

Максим Марков, директор проектов ГК «ЁЛКА девелопмент»:
  • 16/04/2019, 18:45
Марков

Марков На прошлой неделе делегация ГК «ЁЛКА девелопмент» работала в Сочи. Наши эксперты выступали на Всероссийском жилищном конгрессе, где показывали наши методики повышения экономической эффективности девелоперских проектов, а так же представляли кейсы по реализации инвестиционных проектов на рынке новостроек Новосибирска с гарантированной доходностью от 20% годовых. На текущий момент один из наших инвесторов получает более 35%.

В отличии от представителей других регионов России, чиновники нашей городской и областной власти традиционно игнорируют крупные федеральные форумы по недвижимости. И мы блестяще выполняем их работу. Рассказываем о возможностях наших рынков, эффективных проектах ожидающих вложений, приглашаем инвесторов и девелоперов.

И вот где-то между встречами я наткнулся на материал Bloomberg, в котором эксперты, в качестве подтверждения успешности российского рубля как инвестиционного инструмента, сообщили, что рублёвые облигации приносят доходность более 11% годовых.

И я, как тот кулик, который свое болото хвалит, сразу вспомнил о нашем Новосибирском рынке жилья. Тем более мы получили данные за март 2019 года.

Полученную информацию я тут же стал использовать в переговорах для демонстрации высокой инвестиционной привлекательности новосибирской агломерации, для девелоперов, которые рассматривают стратегии своей межрегиональной экспансии.

Вот какие показатели продемонстрировал рынок за прошедшие 12 месяцев.

Цены на жилье Новосибирска показывают инвестиционный рост

Совокупный рост цены 1 кв.м. на жилищном рынке Новосибирской агломерации, включая новостройки и готовое жилье, за 12 месяцев составил 11,16%.

Цена 1 кв.м. новостроек выросла до 10,55%, цена вторички — до 11,82%.

За 12 месяцев, с марта 2018 по март 2019 года, цена за 1 кв.м. новостроек росла медленнее чем цена на вторичном рынке жилья на -1,27%.

И этот рост вторички, что важно, был сфокусирован в 2-х и 3-х комнатных квартирах, которые пока не предлагаются нашими застройщиками в необходимых объемах. Такого количества однокомнатных квартир для существующей структуры населения уже не нужно. А если познакомиться с трансформациями демографии, то становится понятно, что в обозримом будущем спрос на жилье малой площади будет только падать.

Так что отставание цен «квадрата» новостроек от готовых квартир обусловлено исключительно разбалансировкой между спросом и предложением на рынке жилья. Девелоперам нужно аккуратно начинать менять структуру кваритрографии.

Но государство, в лице своих представителей, отвечающих за жилищное строительство, и как выясняется даже не пытающихся разобраться в проблематике, склоняет застройщиков совсем к другому.

На наших глазах продолжают рождаться госпрограммы, направленные на стимулирование предложений однокомнатных квартир. То есть, руками государства, повышаются риски на рыке новостроек.

Одно радует. В Новосибирске можно опереться на экспертизу и аналитику. У наших умных застройщиков есть возможность формировать ликвидный продукт с точки зрения рынка, и не обращать внимание на фантазии чиновников.

С чем, собственно, умных, я и поздравляю.

Предоставлено ГК «ЁЛКА девелопмент»

Фото: из личных архивов

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