Начинающие предприниматели вместо грантов получат инфраструктуру

По информации министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, малому и среднему бизнесу перестанут предоставлять субсидии по ряду направлений. Речь идет о компенсации части затрат на участие в выставках и ярмарках, процентных выплат по кредитам, арендных платежей. Также из областной программы поддержки СМП исключат гранты. Об этом сообщил заместитель министра Вадим Васильев на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике заксобрания области.

— Первые три меры поддержки с 2017 года не были востребованы и не финансировались в связи с ограниченными бюджетными средствами. Что касается грантов, то в последнее время все больше выявляется фактов их неэффективного использования. После освоения грантов в компанию сразу же приходят органы внутренних дел, начинают проверять и, к сожалению, многие из этих проверок заканчиваются не совсем позитивно для предпринимателей. Находят какие-то основания, чтобы деньги вернуть, потом начинаются судебные дела, — говорит Васильев.

— Эта инфраструктура будет всем обеспечивать равный доступ к финансовым инструментам. Поэтому гранты мы исключаем. Их ещё пока можно получить в рамках муниципальных программ, которые остаются на селе, — говорит Вадим Васильев.

По словам замминистра, наряду со сворачиванием грантовой системы поддержки идет упор на создание инфраструктуры для начинающих предпринимателей.

Изменения коснутся и субсидирования по лизингу оборудования, где вводятся несколько категорий эффективности.

— При получении субсидий по лизингу в размере до 2 млн рублей компания берет на себя обязательство по созданию одного нового рабочего места, от 2,5 млн — два новых рабочих места. Что касается субсидий по бытовому обслуживанию, то в городских округах увеличен размер поддержки — до 50% от произведенных затрат. Вместе с тем введено жесткое регламентирование: 65% средств мы отдаем в городские и сельские поселения и только 35% предоставляем для городских округов, — уточнил Вадим Васильев.

Одновременно, по информации минпромторга, предполагается капитализация гарантийного фонда и фонда микрофинансирования. Фонд микрофинансирования точечно получит 3 млн рублей в рамках федерального проекта «Акселерация». Гарантийный фонд будет капитализирован на 380 млн рублей.

— Я вижу некоторые сложности по части реализации мер господдержки, — говорит Евгений Бурденюк. — Иногда эти гранты очень сложно привлечь из-за несовпадения технических характеристик компании с требованиями по ее поддержке. Допустим, это определенное количество работников, при том что компании должно быть не больше одного года. Программа должна корректироваться дальше. Думаю, что задача властей: не порождать неживучие бизнес-модели, которые бы паразитировали на поддержке, а именно поддержать достойных предпринимателей, дать им возможность для взлетов и стартов и строить стабильные бизнесы, которые будут процветать и прославлять наш регион.

Данные изменения поддерживают и сами предприниматели. От этом в комментарии редакции заявил генеральный директор ГК «Отелит Development», исполнительный директор Новосибирского регионального отделения «Деловой России» Евгений Бурденюк. По словам собеседника издания, поводом к изменениям стал ряд недостатков, выявленных за период действия программы.

Областная Контрольно-счетная палата обозначила основные замечания к проекту преобразований, которые минпромторгу предстоит устранить. Об этом в докладе на заседании комитета заявила председатель региональной КСП Елена Гончарова.

— По-прежнему не раскрыто влияние нефинансовых мер госрегулирования и деятельности органов местного самоуправления на достижение целей госпрограммы, — говорит аудитор. — Наименование и методика расчета показателей не отражают ожидаемый результат. Нужны дополнительные меры по актуализации бизнес-плана для получателей бюджетных инвестиций, дополнительное информационное освещение господдержки предпринимательства, обеспечение беспрепятственного доступа к инфраструктуре для инвалидов. В этом году мы уже приступили к анализу эффективности предоставления мер господдержки инвестиционной деятельности. Это наш приоритет на 2019 год.

По словам зампредседателя комитета заксобрания Сергея Титкова, при должном внимании и поддержке государства небольшие предприятия в сельской местности могут показать значительные результаты.

— У меня на округе в Здвинском районе за поддержкой пришли заинтересованные люди, построили завод, который ежесуточно перерабатывает 130 тонн молока, — привел пример депутат во время пресс-подхода.— Они ездят по всему району, собирают молоко. Продукция очень хорошего качества. Там очень много ручного труда, потому создается много рабочих мест, приличная заработная плата для сельской местности. Предприятие создано не при помощи бюджета, а на частные инвестиции. И таких примеров по области достаточно. Например, в Татарском районе кто-то делает валенки, в Доволенском — работают с пухом, шьют пуховики, делают подушки. Давайте таких поддержим, потому что большому инвестору это будет неинтересно, а вот малый предприниматель-инвестор, наоборот, заинтересован.

По данным Новосибирскстата, на 7 марта 2019 года на территории Новосибирской области зарегистрированы 6057 малых производственных предприятий. Оборот этих организаций по итогам 2018 года составил 675,5 млрд рублей, инвестиции в основной капитал — 9,7 млрд.

Фото из группы ВКонтакте Городского центра развития предпринимательства