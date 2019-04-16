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В Новосибирске начнут производить первый отечественный ультразвуковой комплекс для диагностики и терапии онко

Опытный образец изделия планируется создать до конца 2019 года.
  • 16/04/2019, 18:37
В Новосибирске начнут производить первый отечественный ультразвуковой комплекс для диагностики и терапии онко

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) ведут совместные работы по созданию первого российского комплекса для неинвазивной терапии новообразований, сообщили в пресс-службе Госкорпорации Ростех. Производство новой системы для HIFU-терапии будет организовано на мощностях Новосибирского приборостроительного завода.

Отмечается, что аппаратно-программный комплекс для HIFU-терапии предназначен для диагностирования и терапии новообразований молочной железы с помощью фокусированного ультразвукового излучения высокой интенсивности. Изделие состоит из силового электронного модуля, медицинской стойки с монитором и панелью управления, роботизированного манипулятора, ультразвукового блока с комбинированным диагностическо-терапевтическим пьезопреобразователем и места пациента с устройством иммобилизации. В России на текущий момент такие комплексы не производятся.

Уже завершена подготовка технического проекта, разработка дизайна и начата разработка конструкторской документации с методиками применения комплекса.  Опытный образец изделия планируется создать до конца 2019 года, в 2020-м возможно проведение клинических испытаний, после чего предприятие сможет получить регистрационное удостоверение на новый аппарат и приступить к серийному производству, уточнили в пресс-службе.

Финансирование проекта осуществляет Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) холдинга «Швабе». На мощностях этого предприятия будет осуществляться серийное производство изделий.

Отечественный комплекс HIFU-терапии имеет ряд преимуществ в сравнении с зарубежными аналогами: он более компактный, значительно проще в обслуживании. Среди других преимуществ также – возможность электронного наведения и непрерывный контроль воздействия излучения на новообразование. Комплекс, в первую очередь, будет поставляться российским потребителям. Потенциал устройства позволяет занять до 90% этого рынка. Уверены, что устройство будет пользоваться спросом и за рубежом, комментирует исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

По его словам, в будущем на базе комплекса может быть создана целая линейка аппаратов с аналогичным функциональным воздействием ‒ для терапии новообразований печени, предстательной железы и головного мозга.

Фото: предоставлено пресс-службой Госкорпорации Ростех

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