Цены новостроек Новосибирска продолжают плавный предсказуемый рост

Выйдя с продолжительных праздников наши аналитики наконец-то произвели расчеты средневзвешенных цен на рынке новостроек Новосибирска в апреле месяце. Ничего экстраординарного, как например в прошлом апреле и мае, не произошло, потому наблюдаем умеренный рост цен. Но в периоде 12 месяцев динамика продолжает измеряться двузначной цифрой.

Средневзвешенная цена 1 кв.м. новостроек на территории Новосибирской агломерации в апреле 2019 года составила 65 022 рубля. Если смотреть ежемесячные приросты, то это самая небольшая прибавка в текущем году, всего 0,36%.

Но если анализировать период 12-ти месяцев, и сравнивать текущие показатели с ценой апреля 2018 года, то рост составил 12,3%. Как я уже сказал, сегодня цена «квадрата» составляет 65 022 рубля, а год назад она равнялась 57 913 рублям. То есть, за этот период средняя цена подросла более чем на 7 000 рублей.

В апреле-мае 2018 года наблюдалась аномальная отрицательная корректировка цен, которая обеспечила эффект низкой базы. Но положительная динамика с тех пор была довольно ровной, и именно она стала драйвером для повышения инвестиционной привлекательности строящегося жилья.

Напомню, по официальному прогнозу Минэкономразвития инфляция в 2019 году составит 4,3%. То есть, рост цен на рынке новостроек Новосибирска опережает официальный рост индекса потребительских цен почти в три раза. А за вычетом инфляции «чистая капитализация» строящегося жилья составляет в моменте 8% годовых.

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду апреля составила около 7,49%, свидетельствуют данные мониторинга ЦБ.

То есть, рост цен на рынке новостроек Новосибирска в 12,3% опережает проценты по банковским вкладам на 4,8%.

И это цены для рынка в целом. Сюда входят без исключения все строительные компании, даже находящиеся в не лучшем положении.

Для понимания более честной картины рынка мы отдельно рассчитываем средневзвешенные цены исключительно для строительных компаний, находящихся в так называемой «зеленой зоне» нашего рейтинга устойчивости застройщиков Новосибирска.

И такая более честная динамика роста цен составляет уже 13,57%. А это значит, что превышение капитализации «квадрата» в новосибирских новостройках на 6,8% больше средней максимальной ставки первой десятки российских банков. А это почти двукратный разрыв.

Так что, пока, рынок новостроек Новосибирска предлагает довольно привлекательные инвестиционные инструменты для профессиональных и полупрофессиональных игроков.

Да и конечные потребители, те кто покупает новостройку для себя, с нескрываемой радостью наблюдают за изменением цен в процессе возведения жилого дома. Это могу сказать по собственному опыту, общаясь с покупателями квартир в нашем строительном проекте ЖК «Грибоедов». У нас уже есть прецеденты, когда дольщик, понимая, что уже «прилично заработал» на квартире, приобретенной в начале продаж, предлагает нам выкупить ее по текущей цене, а взамен приобретает квартиру большей площади, которые еще есть в остатках, и стоимости которых будут еще расти.

Такая ситуация, и включая рост цен в натуральном выражении и двузначную динамику темпов роста в период 12 месяцев, по моим расчетам, продлиться как минимум до сентября. Осенью возможно торможение, но исключительно за счет высокой базы цен, сформированных в аналогичный период прошлого года.

На снижение темпов роста цен может повлиять и фактор наращивания объема предложений крупнейшими и устойчивыми застройщиками, которые для сохранения объемов продаж вынуждены держать цены, иногда даже ниже рынка.

Хотя, с другой стороны, уже формируется определенный объем отложенных сделок, связанных с новеллами долевого законодательства, которые вступят в силу с 1 июля этого года.

Но в обозримом будущем показаний к слому тренда плавного предсказуемого роста, не просматривается, пока.

Фото: предоставлены ГК «ЁЛКА девелопмент»