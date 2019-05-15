Новосибирская компания намерена увеличить долю экспорта OverGrower до 30%

Разработка ООО «Современные системы выращивания» (бренд OverGrower), не имеющая аналогов в мире, активно продвигается на зарубежных рынках. В планах: увеличить долю экспорта с 2% до 30%. Об этом в рамках пресс-тура в Академпарк рассказал президент компании Роман Рыбаков.

— Сейчас мы находимся на этапе подписания партнерского соглашения с компанией из Норвегии, — говорит Рыбаков. — Только в январе этого года у нас появились дилеры в Англии, Канаде, Нидерландах, Саудовской Аравии. Уже есть поставки в Сингапур, Казахстан, на Украину. Планируем выходить на Индонезию. Есть запросы из США. В мае едем в Германию на выставку в Ганновер. Там есть люди, готовые с нами работать, но им нужно увидеть нашу установку в деле.

Продукция компании — оборудование для выращивания растений на сити-фермах — активно внедряется и на российском рынке: в Перми, Москве, Иркутске, Магадане. Одними из основных покупателей OverGrower являются ученые. Прибор помогает сотрудникам ООО ВНИСИИ им С.И. Вавилова, ФГБОУ ВО РГАУ-Мсха имени К.А. Тимирязева проводить эксперименты. В Новосибирске сити-ферма запущена на территории школы №112 на ОбьГЭСе. Еще одна установка размещена в ФБГНУ «СибИМЭ» (ВАСХНИЛ). К примеру, в Тимирязевской академии на установке выращивают томаты, хмель, капусту, горох. В новосибирской школе — землянику.

С расширением географии сбыта у компании растут и объемы продаж. По словам Рыбакова, в 2017 году было реализовано продукции на 10 млн рублей, в 2018 — более чем на 15 млн. В планах этого года — выйти на 40 млн.

Кроме того, компания продолжает модернизацию оборудования. Сейчас оно позволяет практически полностью исключить человеческий фактор в процессе выращивания, а также получать урожай в два раза быстрее.На установке протестированы уже около пятидесяти различных культур.

— Прибор OverGrower контролирует все параметры гидропонного выращивания, подключается к устройствам охлаждения, нагрева воздуха. Он может через сенсорный экран или при подключении по телефону ввести настройки и задать параметры даже без подключения к интернету. Нужно только электричество, а так это совершенно автономное устройство, — рассказывает Роман Рыбаков. — Он сам умеет замешивать удобрения через облачный сервис. Продукция получается без вредных веществ, насыщенная витаминами. С 1 кв. м можно собирать до 1 кг зелени в сутки. Если у нас 20 кв. м, то соответственно 20 кг.

— Субсидия нам очень помогла доработать OverGrower, — рассказывает Роман Рыбаков.— Вначале это был только прибор. Потом мы дооснастили его установкой стеллажного типа для проращивания и доращивания. Сейчас OverGrower полностью адаптирован к английскому и базовому русскому языку. В него встроены светодиодные модули, светильники, которые не имеют аналогов в мире, он может работать на гидропонных жидких удобрениях. Мы также разработали агротехнику выращивания для более чем 50 культур. Работа агронома сводится к тому, чтобы следить за параметрами на экране прибора и своевременно собирать урожай.

Большим подспорьем, по словам руководителя компании, в модернизации оборудования стала субсидия из регионального бюджета — по 3 млн рублей в 2017 и 2018 годах.

ООО «ССВ» зарегистрировано 14 ноября 2016 года. Основной вид деятельности — автоматизация выращивания растений на гидропонике. Основной продукт — комплекс автоматизации выращивания OverGrower. Дополнительные направления деятельности компании — гидропонные установки всех типов, удобрения для гидропоники, светодиодные лампы для растений. Президент компании — Роман Рыбаков. Уставной капитал, по данным rusprofile, — 1,3 млн рублей.

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