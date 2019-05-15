 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Новосибирская компания намерена увеличить долю экспорта OverGrower до 30%

В планах компании на 2019 год: реализовать установок на 40 млн рублей. Почти в 3 раза больше, чем в 2018 году.
  • 15/05/2019, 18:14
Автор: Евгения Серёгина
Новосибирская компания намерена увеличить долю экспорта OverGrower до 30%
На установке протестировано уже около пятидесяти различных видов культур.

Разработка ООО «Современные системы выращивания» (бренд OverGrower), не имеющая аналогов в мире, активно продвигается на зарубежных рынках. В планах: увеличить долю экспорта с 2% до 30%. Об этом в рамках пресс-тура в Академпарк рассказал президент компании Роман Рыбаков.

  Сейчас мы находимся на этапе подписания партнерского соглашения с компанией из Норвегии,  говорит Рыбаков.  Только в январе этого года у нас появились дилеры в Англии, Канаде, Нидерландах, Саудовской Аравии. Уже есть поставки в Сингапур, Казахстан, на Украину. Планируем выходить на Индонезию. Есть запросы из США. В мае едем в Германию на выставку в Ганновер. Там есть люди, готовые с нами работать, но им нужно увидеть нашу установку в деле.

Продукция компании — оборудование для выращивания растений на сити-фермах — активно внедряется и на российском рынке: в Перми, Москве, Иркутске, Магадане. Одними из основных покупателей OverGrower являются ученые. Прибор помогает сотрудникам ООО ВНИСИИ им С.И. Вавилова, ФГБОУ ВО РГАУ-Мсха имени К.А. Тимирязева проводить эксперименты. В Новосибирске сити-ферма запущена на территории школы №112 на ОбьГЭСе. Еще одна установка размещена в ФБГНУ «СибИМЭ» (ВАСХНИЛ). К примеру, в Тимирязевской академии на установке выращивают томаты, хмель, капусту, горох. В новосибирской школе —  землянику.

Новосибирцы продвигают автоматизацию для «салатных ферм»

С расширением географии сбыта у компании растут и объемы продаж. По словам Рыбакова, в 2017 году было реализовано продукции на 10 млн рублей, в 2018 — более чем на 15 млн. В планах этого года — выйти на 40 млн.

Кроме того, компания продолжает модернизацию оборудования. Сейчас оно позволяет практически полностью исключить человеческий фактор в процессе выращивания, а также получать урожай в два раза быстрее.На установке протестированы уже около пятидесяти различных культур.

 Прибор OverGrower контролирует все параметры гидропонного выращивания, подключается к устройствам охлаждения, нагрева воздуха. Он может через сенсорный экран или при подключении по телефону ввести настройки и задать параметры даже без подключения к интернету. Нужно только электричество, а так это совершенно автономное устройство, — рассказывает Роман Рыбаков. — Он сам умеет замешивать удобрения через облачный сервис. Продукция получается без вредных веществ, насыщенная витаминами. С 1 кв. м можно собирать до 1 кг зелени в сутки. Если у нас 20 кв. м, то соответственно 20 кг.

Новосибирцы протестируют сити-ферму OverGrower®

Большим подспорьем, по словам руководителя компании, в модернизации оборудования стала субсидия из регионального бюджета — по 3 млн рублей в 2017 и 2018 годах.

 Субсидия нам очень помогла доработать OverGrower, — рассказывает Роман Рыбаков. Вначале это был только прибор. Потом мы дооснастили его установкой стеллажного типа для проращивания и доращивания. Сейчас OverGrower полностью адаптирован к английскому и базовому русскому языку. В него встроены светодиодные модули, светильники, которые не имеют аналогов в мире, он может работать на гидропонных жидких удобрениях. Мы также разработали агротехнику выращивания для более чем 50 культур. Работа агронома сводится к тому, чтобы следить за параметрами на экране прибора и своевременно собирать урожай.

ООО «ССВ» зарегистрировано 14 ноября 2016 года. Основной вид деятельности — автоматизация выращивания растений на гидропонике. Основной продукт — комплекс автоматизации выращивания OverGrower. Дополнительные направления деятельности компании — гидропонные установки всех типов, удобрения для гидропоники, светодиодные лампы для растений. Президент компании — Роман Рыбаков. Уставной капитал, по данным rusprofile, — 1,3 млн рублей.

Фото автора

Популярное с сайта

Бывший главврач детской больницы получил условный срок за хищение 1,2 млн. рублей

Бывший главврач детской больницы получил условный срок за хищение 1,2 млн. рублей

16/05/2019, 12:27
Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 3 года) и удовлетворил исковые требования на сумму причиненного преступлением ущерба.
Рассмотрение дела о мусорной концессии продолжится в июле

Рассмотрение дела о мусорной концессии продолжится в июле

16/05/2019, 10:39
К делу, в качестве третьего лица, привлекут ФАС.
«Ангиолайн» представит новую флагманскую разработку

«Ангиолайн» представит новую флагманскую разработку

16/05/2019, 10:35
Компания планирует в 2020 году запустить в России продажи систем тромбоэкстракции.

Актуальный разговор

Будущее — всегда пунктир

Будущее — всегда пунктир

Все материалы
Новости

Поймать мутацию на генном уровне

16/05/2019, 18:59

S7 Airlines открывает рейсы в Воронеж

16/05/2019, 17:02

СГК удалось сократить сроки отключения горячей воды в Новосибирске на сутки на первом этапе испытаний

16/05/2019, 16:26

Более 40 тысяч жителей Новосибирской области прошли анкетный онкоскрининг

16/05/2019, 14:36

Привлечь федеральное внимание

16/05/2019, 14:15

Бывший главврач детской больницы получил условный срок за хищение 1,2 млн. рублей

16/05/2019, 12:27

Рассмотрение дела о мусорной концессии продолжится в июле

16/05/2019, 10:39

«Ангиолайн» представит новую флагманскую разработку

16/05/2019, 10:35

Равные — не значит одинаковые!

16/05/2019, 09:00

Две новосибирские компании поставляют мороженое в Азию

15/05/2019, 20:27

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска