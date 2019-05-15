Дизайн-код для ННЦ обсудят на Всероссийской конференции по развитию городских агломераций

Работа по созданию дизайн-кода для Новосибирского научного центра (ННЦ) в рамках проекта «Академгородок 2.0» продолжается в регионе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Семинар «Стандарты комплексного развития территории» был организован министерством строительства региона в рамках подготовки к проведению VI Всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России», которая пройдет в Новосибирской области 30-31 мая.

Как подчеркнул в своем вступительном слове заместитель министра строительства – главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков, это уже второй семинар по обсуждению вопросов архитектурно-градостроительного развития Новосибирского научного центра в рамках проекта «Академгородок 2.0». Первый семинар был посвящен проведению творческой мастерской «Концепция архитектурно-градостроительного развития Новосибирского научного центра», которая будет проводиться в рамках агломерационной конференции.

— При разработке дизайн-кода речь, прежде всего, идет о едином внешнем архитектурном облике, создании общей типологии, — отметил Александр Авсейков. — Это не украшательство в чистом виде, а приведение к единому внешнему архитектурному облику, однородной системе, единой навигационной системе и так далее. К созданию единого внешнего облика Академгородка будет применяться совершенно особый подход, направленный на сохранение лучших традиций данной территории. В результате должен получиться эффективный набор мероприятий, которым можно пользоваться, типологически применяя разные вариации оформления для тех или иных мест, пространств, улиц, магистралей, площадей, парков, скверов.

Участники семинара, которыми стали представители профильных министерств Новосибирской области, департамента программ стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и образовательных программ, представители архитектурного сообщества региона, общественности, рассмотрели вопросы применения современных материалов при формировании городской среды, формирования стандартов комплексного развития территории региона. Кроме того, обсуждались принципы и особенности реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», с начала 2019 года реализующегося в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», на территории Новосибирского научного центра.

Отмечается, что итоги разработки дизайн-кода ННЦ в рамках проекта «Академгородок 2.0» будут представлены в ходе работы VI Всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России».

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области