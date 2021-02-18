Регионы Сибири предпочитают собирать дикоросы самостоятельно

— Программа по дикоросам, которую разрабатывала наша ассоциация, не пошла. В том понимании, в котором мы ее видели. Мы хотели собрать всех участников процесса в консорциум, чтобы предпринять массированную атаку на рынок, — констатировал на встрече с журналистами председатель исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников.
Он пояснил, что из-за постоянных попыток регулирования процесса добычи природных ресурсов в лесу, неразберихи в оформлении тех, кто занимается сбором дикоросов (ИП, патент, самозанятость), и принципов налогообложения этой деятельности, проект рассыпался. Собрать производителей в единый консорциум не удалось.
— При этом спрос на дикоросы остался, но сейчас каждый регион работает на рынке сам по себе. Ближе всего к выполнению показателей анонсированного нами проекта, продвинулся Томск, которому удалось организовать эффективную модель работы. Хорошие успехи у Тувы, где запустили программу первичной переработки дикоросов. Активно работают на этом сегменте красноярцы. Но потребности в объединении нет, — подчеркнул Гусельников.
Фото: pixabay.com, автор- fjord77
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