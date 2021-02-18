Регионы Сибири предпочитают собирать дикоросы самостоятельно

— Программа по дикоросам, которую разрабатывала наша ассоциация, не пошла. В том понимании, в котором мы ее видели. Мы хотели собрать всех участников процесса в консорциум, чтобы предпринять массированную атаку на рынок, — констатировал на встрече с журналистами председатель исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников.

Он пояснил, что из-за постоянных попыток регулирования процесса добычи природных ресурсов в лесу, неразберихи в оформлении тех, кто занимается сбором дикоросов (ИП, патент, самозанятость), и принципов налогообложения этой деятельности, проект рассыпался. Собрать производителей в единый консорциум не удалось.

— При этом спрос на дикоросы остался, но сейчас каждый регион работает на рынке сам по себе. Ближе всего к выполнению показателей анонсированного нами проекта, продвинулся Томск, которому удалось организовать эффективную модель работы. Хорошие успехи у Тувы, где запустили программу первичной переработки дикоросов. Активно работают на этом сегменте красноярцы. Но потребности в объединении нет, — подчеркнул Гусельников.

Создание консорциума заготовителей и переработчиков дикоросов МАСС анонсировал в июле 2018 года. Тогда отмечалось, что экспортный потенциал сырья дикоросов в Сибири составляет около 1 млрд долларов в год. В рамках консорциума планировалось централизовано формировать заказы в регионах округа на заготовку нужной переработчикам продукции. По мнению инициаторов проекта, это позволило бы создать гарантированный рынок сырья, компании могли бы выйти на четкие графики работы и меньше зависеть от природно-климатических условий. С другой стороны, это дало бы возможность жителям сел получать дополнительный доход с дикоросов. Томичи были готовы поделиться с предпринимателями других регионов округа разработанными бизнес-моделями, чтобы они могли стартовать более успешно.