Чаще всего финансовый уполномоченный получает жалобы на ОСАГО

В 2019 году потребители финансовых услуг, проживающие в Новосибирской области, направили в службу обеспечения деятельности финансового уполномоченного (СОДФУ) 2 311 обращений, сообщили в аппарате уполномоченного.

Руководитель АНО «СОДФУ» Ольга Крайнова напомнила, что с 1 июня 2019 года в России действует новый порядок рассмотрения споров граждан со страховщиками по договорам ОСАГО, каско и ДСАГО. Дела по таким спорам в досудебном порядке рассматривает финансовый уполномоченный, а с 28 ноября 2019 года он начал рассматривать споры и по всем остальным видам страхования (кроме ОМС).

По ее словам, в 2019 году жители Новосибирской области направили обращения в отношении 47 страховых компаний. Подавляющая часть обращений (98%, или 2 264) пришлась на споры по ОСАГО, из которых наибольшее количество (36,1%, или 833) связано с несогласием заявителей с размером страховой выплаты. Помимо этого, жители направили финансовому уполномоченному обращения на отказ в выплате страхового возмещения (33,4%, или 771) и нарушение срока выплаты страхового возмещения (20,8%, или 481). Меньше всего обращений по ОСАГО пришлось на несогласие заявителей с качеством выполненного ремонта (0,9%, или 21).

— В целом средний размер требований по обращениям жителей Новосибирской области составил 197 289 рублей, — рассказывает Крайнова.

Ольга Крайнова подчеркнула, что в прошлом году по результатам рассмотрения обращений от жителей Новосибирской области финансовый уполномоченный принял 940 решений, из которых в 473 случаях (или 51%) требования потребителей финансовых услуг удовлетворены. Число принятых решений всегда по объективным причинам меньше количества поступивших обращений.

— С момента получения обращения до вынесения решения требуется время для определенных процессуальных действий, например, проведения экспертизы, поэтому часть решений по обращениям прошлого года будет принята в 2020 году, — говорит Ольга Крайнова. — Максимальный размер выплаты жителю Новосибирской области по решению финансового уполномоченного составил 500 000 рублей.

Отмечается, что жители Новосибирской области стали обращаться к финансовому уполномоченному и по спорам с микрофинансовыми организациями (МФО). Как подчеркнула Ольга Крайнова, это стало возможно с 1 января 2020 года, когда к компетенции финансового уполномоченного были отнесены споры потребителей с МФО.

— За январь-февраль жители Новосибирской области направили финансовому уполномоченному 5 обращений в отношении МФО, — добавляет она.

При этом, она напомнила, что финансовый уполномоченный рассматривает только те обращения потребителей к МФО, размер требований по которым не превышает 500 000 рублей. Жители Новосибирской области могут обратиться к финансовому уполномоченному с требованием, например, о взыскании с МФО излишне уплаченных процентов за пользование займом. Споры, связанные с реструктуризацией или рефинансированием задолженности, с действиями коллекторов и с оспариванием факта заключения договора займа, финансовый уполномоченный рассматривать не вправе.

Фото: Юлия Данилова