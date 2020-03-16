НГУ временно переходит на дистанционную форму обучения

С 16 марта факультеты и институты поэтапно, по мере готовности конкретного факультета / института, начнут переходить на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, позволяющие обеспечить опосредованное взаимодействие студентов и преподавателей, – при реализации образовательных программ в полном объеме. Сотрудники административных служб также по возможности будут переведены на дистанционный режим работы, сообщили в пресс-службе НГУ.

Преподавателям рекомендовано использовать для организации дистанционного обучения виртуальную образовательную среду НГУ, а также использовать возможности ресурсов, на которые у университета есть подписка или лицензия.

Кроме того, дополнительно в течение ближайшего времени будет организован контроль температуры при входе в здания, установлены дополнительные средства дезинфекции. По действующему договору НГУ с клининговой компанией, все средства, применяемые для уборки в помещениях, в том числе предполагающие обработку дверных ручек и перил, – обладают дезинфицирующим действием.

В НГУ отметили, что руководство университета ввело запрет на служебные командировки сотрудников университета, а также на поездки студентов в рамках учебного процесса – как зарубежные, так и в пределах РФ – до особого распоряжения. Прибывшим из стран с неблагополучной ситуацией рекомендовано обеспечить самоизоляцию по месту проживания на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию. Въезд новых иностранных студентов, преподавателей и сотрудников временно запрещен.

Медицинский научно-образовательный центр Института медицины и психологии В. Зельмана будет осуществлять регулярное медицинское наблюдение работников и обучающихся, прибывших на территорию НГУ из инфицированных стран.

Кроме того, в соответствии с письмом Минобрнауки России в НГУ будут максимально сокращены публичные научно-образовательные, культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, особенно с привлечением иностранных участников. Так, в марте будет отменен традиционный День открытых дверей НГУ, а ежегодная Международная научная студенческая конференция (МНСК-2020) будет перенесена на другое время.

В настоящий момент над разработкой мер по предупреждению возможного распространения коронавирусной инфекции в НГУ работает постоянно действующая комиссия.

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