НИУ «ВШЭ» стал партнером Новосибирского городского открытого колледжа

Директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов и директор Пермского кампуса Высшей школы экономики Галина Володина подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе колледжа.

Отмечается, что одним из ключевых элементов сотрудничества является возможность выпускников Новоколледжа экономических и правовых специальностей продолжения обучения в Высшей школе экономики на льготных условиях: поступление по внутренним экзаменам, льготная стоимость обучения, сокращенные сроки обучения (например, по заочной форме обучения – 3,5 года вместо 5).

В рамках взаимодействия также планируется проведение совместных образовательных мероприятий (семинары, конференции, круглые столы, мастер-классы, открытые лекции), информационных и профориентационных встреч с привлечением к участию выпускников и студентов колледжа, присутствие преподавателей Пермского кампуса НИУ ВШЭ защитах выпускных работ студентов колледжа. Кроме того, преподаватели колледжа могут принимать участие в семинарах по повышению квалификации Университетско-школьного кластера НИУ ВШЭ и международной олимпиаде «Профи» для учителей.

В колледже подчеркнули, что подписанное соглашение уникально по нескольким причинам. Во-первых, это первое соглашение такого рода между новосибирским колледжем и ведущим московским университетов. Во-вторых, это первое соглашение Высшей школы экономики с колледжем в восточной части страны. В-третьих, впервые выпускники новосибирского колледжа получают возможность льготного продолжения обучения в университете из ТОП-3 национального рейтинга.

По словам директора Новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова, в числе первых мероприятий по реализации подписанного соглашения обсуждается проведение для студентов экономических и правовых специальностей летней школы в июне-июле 2020 года, а также развитие сетевых образовательных программ.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирского городского открытого колледжа