Чаще всего просрочку по кредитам допускают водители, продавцы и рабочие

Более трети от всех должников приходится на такие профессии, как охранники, медики, водители, официанты, слесари, монтажники, грузчики, сварщики, кладовщики и т.д. К таким выводам пришли специалисты СРО НАПКА.

— Лидерами антирейтинга являются водители с долей около 9%, далее идут продавцы — 8,5%, третье место занимают рабочие (слесари, монтажники, грузчики и т.д.) – 6%. Кроме того, именно у людей данных профессий самая высокая долговая нагрузка – в среднем они отдают более 30% на погашение взятых обязательств. Далее идут офисные специалисты (менеджеры по продажам, секретари и т.д.), в совокупности на долю этого сегмента приходится порядка 15-20%, — уточнили в пресс-службе компании.

Отмечается, что наиболее дисциплинированная категория – это военнослужащие. Их доля в портфеле должников не более 0,6%. Служебная дисциплина оказывает влияние и на гражданскую жизнь: она подразумевает умение планировать и ответственно относиться к своим обязательствам. Наличие исполнительного производства также может помешать дальнейшему продвижению по службе. Данные факторы в совокупности делают данную категорию профессий наиболее дисциплинированной.

Кроме того, в TOP-3 платежеспособных граждан входят учителя и врачи с долей 0,3% – для данной категории важна общественная репутация и уважения, а наличие просрочки позитивно на них абсолютно точно не отразится.

Фото: pixabay.com, автор- klimkin