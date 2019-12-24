Будущее всегда лучше

Вместо «рыночной кататонии» на рынке и в обществе наблюдается деловитая мобилизация. Этот феномен директор строительной компании ООО «Компания Соболь» и депутат Заксобрания Новосибирской области Сергей Конько обозначает главной позитивной приметой уходящего года.

— Для тех, кто работает с конечным потребителем, 2019-й — год достаточно тяжелый. В этом все единодушны, снижение объема продаж наблюдается повсеместно. С одной стороны, любой бизнесмен, который работает с массовым потребителем, с эконом-классом, в итоге признает, что все процессы выравнивания и выздоровления в эконом-сегменте будут видны в последнюю очередью. На этот счет не надо обольщаться: когда экономика выходит из рецессии или стагфляции, в любой рыночной сфере нижний ценовой сегмент отзывается на эти перемены в числе последних. Жилье эконом-класса здесь не исключение. Долгая рецессия очень отразилась на потребительских возможностях. Это влияние было долгосрочным, и оздоровление, соответственно, тоже очень небыстрое.

С другой стороны, уже очевидно, что тонус рынка повышается. Отчасти это обусловлено адаптацией потребителей: люди вышли из ступора, начали воспринимать существующие условия не как драму, а просто как новые обстоятельства, новый ситуативный контекст своих действий. Кто-то стал более здравомысляще реагировать на соблазны дешевого кредитования, кто-то нашел более доходную работу или дополнительный источник заработка. В общем, даже рецессию люди восприняли как одну из форм рыночной стабильности — из серии «нет хотя бы без ухудшений». И в этих условиях мобилизовались. То есть, с одной стороны, адаптировались, а с другой — не впали в апатию, стали проявлять больше инициативы.

На мой взгляд, компании с сильной командой даже в этой ситуации развиваются, имеют ресурс устойчивости. Из числа коллег по рынку меня впечатлили ГК «Дом-Строй» и ООО ИСК «Русь». Комплекс «Флотилия», достроенный в 2019-м, стал новейшим символом Новосибирска, а у ГК «Русь» мне очень понравился подход к освоению городской среды. Они не просто создали жилой комплекс с отличной детализацией среды, но и облагородили прилегающие пространства — фактически улучшили давно сложившийся район, вывели его на новый уровень.

В числе осуществленных проектов своего округа с удовольствием отмечу новейший фехтовальный центр, расположенный в Военном городке. Сейчас развитие этой территории, в принципе, идет в очень правильном направлении. На следующий год запланирована реконструкция бассейна СКА. На площадке формируется культурно-спортивный кластер — территория с очень нужной городу функцией.

Политическая составляющая уходящего года была насыщенной. Многие мероприятия по депутатским наказам уже выполнены задолго до конца года, а есть и такие, что идут уже сверх полученных наказов. Я удовлетворен результативностью нашей работы. Воплощенные сверхзадачи — это все то, чего формально не было в наказах, но тем не менее реализовано. Из их числа — детские сады на Плющихинском жилмассиве. Они построены по федеральным программам и фактически дополнили спектр потребностей, сформулированных в наказах. Из этого же перечня — благоустройство придомовых территорий тех домов, которые «сверх списка». Впрочем, благоустройство — это то, чего много не бывает, тут невозможно перестараться. И здесь отмечу, что в этом году воплотилась давняя задумка по улучшению покрытий детских площадок на Плющихинском жилмассиве: люди, приобретавшие в свое время жилье по цене ниже рыночной, получили в итоге двор, благоустройство которого соответствует недвижимости бизнес-класса.

В целом, уверен, на Плющихинском нам в этом году удалось добиться прорывного роста качества жилой среды — по социальным объектам, по благоустройству, по детской рекреационной инфраструктуре. В принципе, работа в этой сфере шла и в предшествующие годы, в 2019-м же мы увидели суммирующий, накопительный эффект: все, что системно делалось, предстало в наглядном объеме — люди увидели, как район меняется к лучшему, как совершенствуется, увидели динамику перемен.

На 2020-й я смотрю оптимистично. Как и вообще на будущее. Я придерживаюсь мнения, что будущее всегда лучше прошлого. Мой личный житейский опыт побуждает меня в это верить.

Фото с страницы Сергея Конько ВКонтакте