Главгосэкспертиза повторно рассмотрела документацию на строительство регионального Центра волейбола

Омский филиал Главгосэкспертизы России повторно рассмотрел проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство в Новосибирске регионального Центра волейбола. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

— После проведения первичной государственной экспертизы в конце 2014 года строительство было начато в Центральном районе Новосибирска возле озера Надежды на пересечении улицы Фрунзе и Ипподромской магистрали. Однако в ходе реализации проекта в результаты инженерных изысканий и проектную документацию были внесены некоторые изменения, и документация была представлена на государственную экспертизу повторно, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что волейбольный центр будет состоять из двух соединенных между собой блоков общей площадью 19979,61 кв.м: основное четырехэтажное здание большой спортивной арены со вспомогательными помещениями и техническим подпольем, а также трехэтажного здания для малой спортивной арены. Большая спортивная арена рассчитана на 5038 зрителей, малая сможет принять 542 зрителя. Основные помещения для спортсменов оборудуют на первом этаже четырехэтажного блока вокруг арены: здесь разместят раздевалки на шесть команд, тренажерный зал, кабинеты тренеров, помещения для судей, блок медико-восстановительного центра и допинг-контроля, а также другие помещения.

В новом спортивном центре будут проводить соревнования и тренировочные занятия не только по волейболу, но и баскетболу и теннису. Также здесь будут оказывать физкультурно-оздоровительные услуги населению.

Региональный Центр волейбола включен в федеральную адресную инвестиционную программу, а на региональном уровне — в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы».

Фото с сайта novosibdom.ru