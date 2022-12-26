Современные частотные преобразователи Innovert прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации, их можно применять в сочетании с различным оборудованием:
К основным достоинствам частотных преобразователей можно отнести:
Использование ЧП способствует снижению пусковых токов и регулировки потребляемой мощности мотора в соответствии с фактической нагрузкой. Они увеличивают интервалы между ремонтами промышленного оборудования, продлевая срок эксплуатации электрических двигателей. Благодаря им появляется возможность отказа от редукторов и различных регулирующих приспособлений, повышающих потребление электроэнергии, понижающих надежность оборудования.
Частотные преобразователи преобразуют переменный ток одной частоты в другую – это их главное предназначение. Подобные устройства лишены движущихся деталей, которым требуется регулярное очищение и смазка.
Контролировать параметры оборудования, оснащенного электрическим приводом можно на расстоянии. К некоторым модификациям можно подключать удаленные устройства телеметрии.
ЧП оснащают как однофазные моторы, мощность которых не превышает 1 кВт, так и сверхмощные установки. Они защищают электрические двигатели от аварий и некорректного функционирования.
Современные частотные преобразователи надежно защищены от перегрузок с короткими замыканиями, предусматривают возможность перезапуска после отключения электричества. С их помощью частоту вращения можно регулировать без снижения мощности, как это происходит при эксплуатации редукторов.
Помимо этого они уменьшают шум работающих моторов.
Частотно-регулируемые приводами оснащают краны и грузоподъемное оборудование. Они предотвращают рывки и раскачку грузов во время пусков и остановок.
Такие устройства допустимо применять в комплексе с нагнетательными вентиляторами в котельных, транспортерами, конвейерами, прокатными станами, лифтами. Благодаря им увеличивается срок службы механических узлов в оборудовании. В случае с насосными агрегатами ЧП избавляют от необходимости пользоваться задвижками и вентилями для регулировки давления и уровня производительности.
Преобразователями частоты также оснащают электрические двигатели станков для плавного наращивания или снижения частоты вращения рабочего элемента. Они совместимы со станками с ЧПУ, высокоточными промышленными агрегатами.
Внедрение таких устройств обеспечивает выраженный экономический эффект. Уменьшения расходов удается добиваться благодаря сокращению потребления электричества, затрат на ремонт и техническое обслуживание промышленного оборудования. Частотные преобразователи быстро окупаются, расходы на их приобретение полностью себя оправдывают.
В процессе сборки частотных преобразователей Innovert применяются надежные комплектующие, обеспечивающие их долгосрочное использование при интенсивных нагрузках. Они прекрасно подходят для сложных эксплуатационных условий, например, в запыленных средах и там, где есть вероятность контактов с влагой.
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