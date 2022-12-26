Преимущества и особенности частотных преобразователей Innovert

Современные частотные преобразователи Innovert прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации, их можно применять в сочетании с различным оборудованием:

электрическими моторами бытовых приборов, к примеру, мощных машинок для стирки белья;

насосными станциями, входящими в состав канализационных и водопроводных систем;

вентиляционным оборудованием, системами климат-контроля;

подъемниками;

конвейерными комплексами и прочим оборудованием, которое применяют в ходе грузоперевозок.

К основным достоинствам частотных преобразователей можно отнести:

Экономный расход электричества. Продление срока эксплуатации промышленных устройств. Отсутствие потребности в частом сервисном обслуживании. Возможность удаленного управления. Обширный диапазон мощности двигателей.

Использование ЧП способствует снижению пусковых токов и регулировки потребляемой мощности мотора в соответствии с фактической нагрузкой. Они увеличивают интервалы между ремонтами промышленного оборудования, продлевая срок эксплуатации электрических двигателей. Благодаря им появляется возможность отказа от редукторов и различных регулирующих приспособлений, повышающих потребление электроэнергии, понижающих надежность оборудования.

Частотные преобразователи преобразуют переменный ток одной частоты в другую – это их главное предназначение. Подобные устройства лишены движущихся деталей, которым требуется регулярное очищение и смазка.

Контролировать параметры оборудования, оснащенного электрическим приводом можно на расстоянии. К некоторым модификациям можно подключать удаленные устройства телеметрии.

ЧП оснащают как однофазные моторы, мощность которых не превышает 1 кВт, так и сверхмощные установки. Они защищают электрические двигатели от аварий и некорректного функционирования.

Современные частотные преобразователи надежно защищены от перегрузок с короткими замыканиями, предусматривают возможность перезапуска после отключения электричества. С их помощью частоту вращения можно регулировать без снижения мощности, как это происходит при эксплуатации редукторов.

Помимо этого они уменьшают шум работающих моторов.

Частотно-регулируемые приводами оснащают краны и грузоподъемное оборудование. Они предотвращают рывки и раскачку грузов во время пусков и остановок.

Такие устройства допустимо применять в комплексе с нагнетательными вентиляторами в котельных, транспортерами, конвейерами, прокатными станами, лифтами. Благодаря им увеличивается срок службы механических узлов в оборудовании. В случае с насосными агрегатами ЧП избавляют от необходимости пользоваться задвижками и вентилями для регулировки давления и уровня производительности.

Преобразователями частоты также оснащают электрические двигатели станков для плавного наращивания или снижения частоты вращения рабочего элемента. Они совместимы со станками с ЧПУ, высокоточными промышленными агрегатами.

Внедрение таких устройств обеспечивает выраженный экономический эффект. Уменьшения расходов удается добиваться благодаря сокращению потребления электричества, затрат на ремонт и техническое обслуживание промышленного оборудования. Частотные преобразователи быстро окупаются, расходы на их приобретение полностью себя оправдывают.

В процессе сборки частотных преобразователей Innovert применяются надежные комплектующие, обеспечивающие их долгосрочное использование при интенсивных нагрузках. Они прекрасно подходят для сложных эксплуатационных условий, например, в запыленных средах и там, где есть вероятность контактов с влагой.