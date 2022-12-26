Рекламодателям

Частотные преобразователи INNOVERT

  • 26/12/2022, 17:34
Частотные преобразователи представляют собой надежные в эксплуатации устройства с широкой сферой применения. Они могут обладать как универсальным, так и узкоспециализированным исполнением.

Преимущества и особенности частотных преобразователей Innovert

Современные частотные преобразователи Innovert прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации, их можно применять в сочетании с различным оборудованием:

  • электрическими моторами бытовых приборов, к примеру, мощных машинок для стирки белья;
  • насосными станциями, входящими в состав канализационных и водопроводных систем;
  • вентиляционным оборудованием, системами климат-контроля;
  • подъемниками;
  • конвейерными комплексами и прочим оборудованием, которое применяют в ходе грузоперевозок.

К основным достоинствам частотных преобразователей можно отнести:

  1. Экономный расход электричества.
  2. Продление срока эксплуатации промышленных устройств.
  3. Отсутствие потребности в частом сервисном обслуживании.
  4. Возможность удаленного управления.
  5. Обширный диапазон мощности двигателей.

Использование ЧП способствует снижению пусковых токов и регулировки потребляемой мощности мотора в соответствии с фактической нагрузкой. Они увеличивают интервалы между ремонтами промышленного оборудования, продлевая срок эксплуатации электрических двигателей. Благодаря им появляется возможность отказа от редукторов и различных регулирующих приспособлений, повышающих потребление электроэнергии, понижающих надежность оборудования.

Частотные преобразователи преобразуют переменный ток одной частоты в другую – это их главное предназначение. Подобные устройства лишены движущихся деталей, которым требуется регулярное очищение и смазка.

Контролировать параметры оборудования, оснащенного электрическим приводом можно на расстоянии. К некоторым модификациям можно подключать удаленные устройства телеметрии.

ЧП оснащают как однофазные моторы, мощность которых не превышает 1 кВт, так и сверхмощные установки. Они защищают электрические двигатели от аварий и некорректного функционирования.

Современные частотные преобразователи надежно защищены от перегрузок с короткими замыканиями, предусматривают возможность перезапуска после отключения электричества. С их помощью частоту вращения можно регулировать без снижения мощности, как это происходит при эксплуатации редукторов.

Помимо этого они уменьшают шум работающих моторов.

Частотно-регулируемые приводами оснащают краны и грузоподъемное оборудование. Они предотвращают рывки и раскачку грузов во время пусков и остановок.

Такие устройства допустимо применять в комплексе с нагнетательными вентиляторами в котельных, транспортерами, конвейерами, прокатными станами, лифтами. Благодаря им увеличивается срок службы механических узлов в оборудовании. В случае с насосными агрегатами ЧП избавляют от необходимости пользоваться задвижками и вентилями для регулировки давления и уровня производительности.

Преобразователями частоты также оснащают электрические двигатели станков для плавного наращивания или снижения частоты вращения рабочего элемента. Они совместимы со станками с ЧПУ, высокоточными промышленными агрегатами.

Внедрение таких устройств обеспечивает выраженный экономический эффект. Уменьшения расходов удается добиваться благодаря сокращению потребления электричества, затрат на ремонт и техническое обслуживание промышленного оборудования. Частотные преобразователи быстро окупаются, расходы на их приобретение полностью себя оправдывают.

В процессе сборки частотных преобразователей Innovert применяются надежные комплектующие, обеспечивающие их долгосрочное использование при интенсивных нагрузках. Они прекрасно подходят для сложных эксплуатационных условий, например, в запыленных средах и там, где есть вероятность контактов с влагой.

Фото с сайта рекламодателя.
Реклама. Рекламодатель: ООО «Промышленная точка»

131

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Спецоперация на Украине

В отечественных вузах появится специальная квота для героев спецоперации
22/12/22 11:09
Путин создал совет по мобилизации
21/12/22 13:09
«Наше присутствие в культурной и образовательной среде ЛНР очень важно»
20/12/22 16:17

Актуальный разговор

Владислав Кочетков, президент – председатель правления финансовой группы «Финам»

«Российский инвестор консервативен и медленно привыкает к новым ценным бумагам»

Между тем спектр предложений ценных бумаг на рынке вновь начал расширяться.
Все материалы
Лента новостей

Иркутская область лидирует в Сибири по приросту нанятых на предприятия сотрудников

26/12/2022, 18:07

VIP-club: Бизнес как искусство!

26/12/2022, 17:35

Второе уголовное дело возбуждено против сотрудника Кирзинского заказника

26/12/2022, 16:44

Комплекс по производству сжиженного природного газа построят в Иркутской области

26/12/2022, 16:18
Популярное

Более половины пресервов из сельди опасно употреблять в пищу

26/12/2022, 17:56

ВТБ помогает Деду Морозу исполнить желания детей по всей стране

26/12/2022, 15:23

В Новосибирске и области заметно похолодает в последнюю неделю декабря

26/12/2022, 15:08

Новости компаний

Оформите кредитную карту «Мир» и получайте дополнительный кешбэк до 20%

26/12/2022, 17:54

В Новосибирске при участии Сбербанка открылся самый длинный в мире каток

26/12/2022, 17:06

ВТБ запустил ипотеку на покупку частных домов по договору долевого участия

26/12/2022, 15:06

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска