Декабрьский прием объединения VIP-club с самого начала увлек гостей в мир классической музыки эпохи барокко ― в пространство чувств, эмоций и общечеловеческих ценностей прошлого столетия. За это время планета пережила множество потрясений и побед, но все это ушло и кануло в лету, а музыка остается вечной!

Музыка вновь и вновь дает нам жизнь, задевает все струны человеческой души, пробуждает все лучшее, лечит неизгладимые раны, делает нас лучше ― как чистый живой источник добра и созидания.

Ансамбль барочной музыки «Музыка для Нас» ― музыканты НОВАТ, лауреаты международных конкурсов Юлия Кузова (скрипка), Наталья Жук (руководитель ансамбля, скрипка) Анна Недоспасова (клавесин) Илья Карманов (фагот) ― виртуозно открыли встречу VIP—club: Бизнес как искусство!

События в этот вечер развивались стремительно!

Ресторанное пространство МЁD может легко преображаться из концертного зала в картинную галерею, в дегустационный фудкорт, в светский раут, всецело располагая к яркому живому общению.

Не успели волшебные скрипки ансамбля сыграть финальный аккорд, как гости уже всецело были увлечены историей создания известного бренда Sibrostok. Полезные продукты Sibrostok из живительной микрозелени, созданные Анастасией Бессоновой, сотворили чудо ― спасли жизнь близкого ей человека.

Анастасия Бессонова ― генеральный директор компании Sibrostok, эксперт по здоровому питания, диетолог и нутрициолог, одна из первых в Сибири (да и в России) начала работать над проектом, связанным с продвижением здорового питания.

— В молодом возрасте мы не сильно задумываемся о своем здоровье. Не думала и я. Однако 11 лет назад сахарным диабетом второго типа заболел мой муж, и через два месяца строгой диеты он сказал: «Сколько проживу — столько проживу». Я категорически не согласилась, и мы начали искать варианты: как сделать питание не только полезным, но и вкусным. За 11 лет нам удалось создать большую книгу рецептов, — рассказывает Анастасия Бессонова.

— Сейчас здоровье у мужа в норме, и мне приятно, что наша продукция сейчас продается во многих крупных федеральных сетях, что о ней знают те, кто предпочитает вести здоровый образ жизни. Я вижу, что интерес общества к этой теме вырос. Недавно на открытом уроке в одной из школ Академгородка я узнала, что большинство детей в классе завтракают, пьют по утрам воду и стараются спать по 8 часов в сутки, то есть не просто знают основные принципы ЗОЖ, но и используют их в своей жизни.

Сегодня много говорят, что будущее нашей страны зависит от правильного стратегического партнерства людей из науки, инноваторов и бизнесменов. К сожалению, пока таких историй крайне мало, но я горжусь, что у нас получилось. Мы смогли это сделать в команде с томскими партнерами, благодаря этому расширили свой ассортимент, став, возможно, одной из лучших компаний в стране. Но это еще не все наши секреты. Научные методики, которые помогли нам развиваться, основаны на теории ТРИЗ.

Главным советником в этих вопросах, в самом начале развития производства Sibrostok стала Людмила Семенова ― основатель консалтинговой фирмы «Диол», сертифицированный специалист ТРИЗ с огромным опытом работы.

— С аналогичным проектом по проращиванию зернобобовых ко мне, как эксперту, в 90-е годы приходила группа ученых с ВАСХНИЛа. В ценах тех лет на открытие магазина здорового питания было необходимо около 50 тысяч долларов. Я честно сказала, что проект замечательный, но люди тогда еще не наелись колбасы, поэтому он вряд ли выстрелит. Напомню, в ТРИЗ сформулированы определенные законы: когда, что и по каким признакам ждать и куда дальше пойдет движение, — рассказывает Людмила Семенова. — 11 лет назад вектор роста интереса общества к здоровому питанию начал только формироваться. Стало понятно, что если мы хотим сохранить нацию, то должны смотреть в эту сторону, то есть возникли условия для развития бизнеса. Поэтому проект Sibrostok состоялся.

За 30 лет работы в консалтинге у Людмилы Семеновой за плечами сотни подобных успешных проектов. В том числе по оптимизации работы администрации в городе Череповце, которую на тот момент возглавлял нынешний губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Сейчас эксперт проводит новые курсы по трансформации бизнеса. По ее словам, это новые подходы к развитию компаний ― как ТРИЗ, но в другой сфере.

Красок клубной встрече добавила выставка картин Анны Христолюбовой, которая выступила рекомендателем в VIP-club для большинства номинантов этого вечера.

Представляя новых вип-клубовцев, Анна рассказала и про свое творчество: как начинающему художнику очень сложно было найти в себе импульс и показать свои работы общественности. Многие художники пишут «в стол», так и не найдя в себе силы сделать выставку своих картин.

― Сегодня, благодаря основателям объединения VIP-club, я решилась выставить свои картины. Поговорив несколько дней назад с Еленой Потаповой буквально пять минут, я получила уверенность, что готова к этому. Это моя первая выставка, и я очень рада, для меня очень ценно, что мне помогли сделать этот первый шаг. Теперь я на правильном пути, живопись — это мое, и люди очень рады моим картинам.

Но сегодня я с удовольствием представляю всем нового участника VIP-club ― профессионального художника международного уровня, иллюстратора детских и исторических книг, шаржиста Ольгу Штерк! ― торжественно завершила свою речь Анна Христолюбова.

О художнике лучше всего говорят его работы, иллюстрируя его успехи. Ольга представила свои многочисленные работы в стиле дружеского шаржа и в лучших традициях VIP-club рассказала свою историю успеха.

— Я профессиональный художник-шаржист. Всегда любила и с интересом писала портреты разными техниками: графика, живопись, масло. Сейчас пишу экспресс-шаржи, в том числе на мероприятиях, а также на заказ, преподаю технику написания шаржей на мастер-классах, — пояснила Ольга Штерк. — Шарж — это добрый юмор. В своих картинах я показываю людей чуточку забавными, земными. Я стараюсь показать качества людей, их увлечения, хобби. Я очень хочу, чтобы вы смотрели на такие шаржи и улыбались. Я дарю улыбки и яркие эмоции!

Кульминацией клубного приема стала презентация нового мюзикла, созданного в Новосибирске!

На импровизированной сцене появилась Татьяна Диканская ― режиссер, сценарист, продюсер, владелец продюсерской компании, создатель мюзикла «Рождение звезд».

— Я никогда не думала о создании собственного бизнеса, но после того, как запустила несколько удачных стартапов, в том числе международных, решила ― почему бы и нет. Я умею писать песни, сценарии, в том числе для сериалов, я режиссер, продюсер — так почему бы не попробовать все это совместить? — вспоминает Татьяна Диканская. — После этого я и написала сценарий мюзикла «Рождение звезд» по одноименной книге Оскара Альфаро. Это уникальный автор, который очень мягко и ненавязчиво показывает человеческие недостатки в детских сказках, а также советует, как с ними бороться. Его сказки ― про принятие и понимание друг друга.

На сегодняшний день Татьяна Диканская написала много песен, в том числе корпоративных гимнов, которые с удовольствием исполняют компании по всей стране, в том числе легендарную песню «В Новосибирске не разводятся мосты». Но в этот вечер Татьяна исполнила свое новое произведение «Моя мечта» из мюзикла «Рождение звезд». Аплодисменты членов VIP-club Татьяне ярко продемонстрировали будущий успех премьеры мюзикла!

Участники VIP-club смогли одними из первых увидеть и услышать презентацию, восхититься талантом и мастерством исполнителей мюзикла. Солисты мюзикла «Рождение звезд» проникновенно и ярко исполнили главные хиты, которые через несколько дней впервые прозвучат с большой сцены ККК им. Маяковского.

В продолжение вечера состоялось чествование ветеранов Клуба. Марк Семенович Роговой — почетный член VIP-club, производственник, всю жизнь посвятивший развитию промышленности Новосибирска. Он прошел славный путь от студента МГТУ им. Баумана, до руководителя ассоциацией АПК — Сибирского зернового консорциума. Традиция поощрять ветеранов-промышленников, вручая почетные сертификаты Клуба, говоря об их достижениях — объединяет их в Клуб экспертов VIP-club — для обмена опытом, наставничества и сохранения наследия в промышленной сфере. Этот важный шаг навстречу ветеранам, позволяет Клубу быть устойчивым ко всем вызовам и кризисным ситуациям.

― У нас всегда есть возможность интеллектуальной защиты в любой ситуации ― благодаря огромным знаниям наших клубных экспертов, ― заверил Алексей Потапов, вручая Марку Семеновичу памятный сертификат и подарки.

Благожелательность клубной атмосферы усиливалась в этот вечер с каждой минутой. Участники Клуба с радостью обменялись подарками, вручив их лично самым удачливым гостям. Корпоративный гимн в авторстве Татьяны Диканской, портрет-шарж от Ольги Штерк, дегустационные наборы Sibrostok для здорового питания от Анастасии Бессоновой, фирменные подарки от Стоматологической клиники Зубаревой, картина от Анны Христолюбовой … ― многие получили щедрые призы.

Особенно всех очаровали и восхитили натуральные торты и пирожные с новогодними символами от Кондитерской семьи Воробец!

Накал эмоций вечера создавали песни в караоке. Пели так душевно, что иногда хотелось и смеяться, и плакать от нахлынувших чувств. Всегда приятно удивлять друзей своими талантами!

Общность интересов и духа творит чудеса ― почти 30 лет VIP-club создает и продвигает историю бизнеса. В чем секрет его долголетия?

Рекомендации участников Клуба защищают от случайных людей, ведь Клуб рукотворен ― со своей энергетикой, сотканной из чувств и эмоций каждого, кто вкладывает в него частичку свой души, таланта, опыта и труда. Атмосфера вечера подчеркнула самые важные моменты клубного единодушия ― здесь не получится и не хочется притворяться, здесь все с открытым сердцем, и это очень ценно ― что неизменно отмечают новички Клуба. Секрет раскрыт!

Общественное объединение VIP-club благодарит партнеров мероприятия: бизнес-порталы «Инфопро54», «Деловой квартал-Новосибирск»; ансамбль барочной музыки «Музыка для Нас» (НОВАТ); Стоматологические клиники Зубаревой, Кондитерскую семьи Воробец, компанию «Кофе радости», чайный клуб «ЧаЖень», ресторанное пространство МЁD, компанию Sibrostok, типографию Андрея Христолюбова, автора и продюсера мюзикла «Рождение звезд» Татьяну Диканскую.