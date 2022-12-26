Рейтинг лучших интернет-провайдеров в Новосибирске

Рейтинг интернет-провайдеров Новосибирска

Подключение интернета в частном доме или квартире – это ответственное мероприятие. Важно правильно выбрать поставщика интернет-услуг, чтобы не переплачивать за ненужные дополнения и иметь в комплектации все необходимые инструменты для учебы, работы и отдыха.

Также очень важно, чтобы не приходилось долго ждать ответов от службы поддержки. Для простоты определения с провайдером создаются рейтинги. Они помогают показать преимущества компаний и отследить их рейтинг. В Новосибирске эти интернет-провайдеры входят в десятку лучших:

Рейтинг ТОП-10 лучших провайдеров в Новосибирске

ТТК Сибсети МТС Электронный город Ростелеком Сибирский медведь Дом.Ру ЕОС – Единый оператор связи Телеконнект Просто.Ру

Подключиться можно через личный кабинет на официальном сайте. После одобрения заявки клиент получает договор, номер которого можно использовать при решении технических вопросов.

1. ТТК

Первое место в рейтинге самым популярных операторов получает ТТК. ТТК — признанный лидер и надежный партнер по предоставлению интернета, телефонной связи, а также цифрового тв. Он входит в рейтинг самых значимых не только в Новосибирске, но и по всей России. Зона покрытия охватывает большую часть страны, отделения и офисы располагаются во многих городах.

ТТК имеет широкий пакет услуг и несколько приоритетов.

Минимальная цена пакета 220 рублей за 30 дней.

Максимальная скорость до 100 Мбит/с.

Подключение до 166 телеканалов.

Бонусная программа и специальные предложения, индивидуальные условия.

Возможность подключения дополнительных услуг.

Полное сопровождение на этапе подключения и пользования оборудованием.

Судя по большинству отзывов – этот провайдер находится в лидирующем положении среди конкурентов.

2. Сибсети

На территории Зауралья Сибсети или Сибирские сети – это один из лидеров среди интернет-провайдеров. В пакет услуг входит не только интернет и кабельное, но еще и подключение домашнего кинотеатра и умного домофона. В распоряжении компании очень популярные тарифы.

Сибсети – провайдер, который дает возможность:

Получить доступ к интернету на скорости до 100 Мбит/с.

Самый дешевый набор услуг за 200 руб/мес.

За пользование оборудованием и пакетом услуг платить 600 руб/мес.

Получать дополнительные предложения, участвовать в акциях и программе лояльности.

Обращаться в техподдержку через специальный чат или звонок.

Сибирские сети – компания, которая очень быстро вырывается на первые места среди конкурентов и собирает множество положительных отзывов.

3. МТС

В тройке лидеров по обеспечению населения связью оказывается оператор МТС. Среди самых популярных и востребованных компаний, предоставляющих услуги по подключению интернета, мобильной связи и ТВ нельзя не выделить МТС. За долгое время она успела завоевать доверие у своих пользователей. МТС зарекомендовал себя, как надежный партнер. В зону покрытия входит большая часть территории России.

Компания МТС предлагает:

Высокую скорость Интернета, до 500 Мбит/с.

Тарифы от 150 руб/мес.

Постоянная поддержка и консультация клиентов по вопросам подключения или обслуживания.

Специальные акции, бонусные программы.

Более 20 тарифов по запросу.

К оплате принимаются карты и электронные переводы.

Сотрудничество с физлицами и компаниями.

4. Электронный город

В Новосибирске и Новосибирской области свою деятельность осуществляет компания электронный город. Этот провайдер предлагает подключение к интернету, тв, а также умный домофон, охранные системы и пожароохранный контроль.

Электронный город предоставляет:

Скорость интернета до 100 Мбит/с.

Базовые тарифы с высокоскоростным соединением за 790 руб/мес.

Подключение дополнительных услуг.

Обмен роутера.

Качественное Интернет-соединение без перебоев.

Контакты со службой поддержки по любым вопросам.

Широкий спектр услуг по подключению цифрового ТВ и домашнего кинотеатра.

Компания приобретает свою популярность и востребованность благодаря широкому спектру дополнительных услуг, хотя услуги более дорогие, чем у других.

5. Ростелеком

Еще один оператор, заслуженно занимающий место в ТОПе лучших. Известный по всей стране провайдер Телеком имеет в наличие более 40 пакетов услуг цифрового телевиденья и интернета. Помимо этого, компания постоянно подбирает акции и скидки для новых клиентов и для постоянных пользователей.

Ростелеком предоставляет:

Скорость интернета до 900 Мбит/с.

Тарифы с минимальным набором услуг стоимостью 280 руб/мес.

Быстрый и недорогой интернет.

Подключение видеонаблюдения.

Постоянные акции, скидки и программу лояльности.

Доступ к онлайн-кинотеатру Wink.

6. Сибирский Медведь

Сибирский медведь или СМ – компания, зона охвата которой располагается на большой части Сибири. Очень быстроразвивающаяся и уже имеющая в своем арсенале выгодные пакеты услуг. Основным преимуществом является высокая скорость интернета. Так, средний пакет услуг включает в себя интернет скоростью до 50 Мбит/с и 80 телеканалов. Стоимость его обойдется в 699 руб/месяц.

Помимо этого, Сибирский медведь предоставляет:

Широкий набор пакетов с интернетом, телевиденьем и системой видеонаблюдения.

Максимальную скорость интернета до 1000 Мбит/с.

Прокладку кабеля по квартире.

Техподдержку и пожизненную гарантию на весь период использования.

Компания предоставляет возможность провести интернет в частные дома Новосибирска и некоторых загородных территорий.

7. Дом.Ру

Дом. Ру – главный широко известный оператор, услугами которого пользуются на большей части территории России. Реклама провайдера гарантирует быстрое подключение и выгодные условия. Он предоставляет интернет и ТВ, а также возможность подключения других услуг. Широко распространено дополнение онлайн-кинотеатра.

Дом. Ру предлагает своим пользователям:

Большой выбор пакетов интернета и ТВ.

Доступ к телевизионным сервисам.

Выбор режима родительского контроля.

Акции, бонусы и программу лояльности.

Техподдержку, доступную круглосуточно.

Максимальную скорость в 500 Мбит/с.

Тарифы для кабельного за 515 рублей, интернета за 890 рублей в месяц.

Дом. Ру – это многофункциональный оператор. У которого можно подключить большое количество услуг в одном пакете.

8. Единый оператор связи – ЕОС

Компания ЕОС по-другому может называться Новосибирская телекоммуникационная компания обеспечивает доступом к интернету частные дома в городе Новосибирск и работает в некоторых городах области. Среди тех, кто предоставляет услугу для частных домов, в том числе в Советском и октябрьском районах. Она является одной из самых востребованных и популярных.

ЕОС для своих клиентов предлагает:

Подключение к интернету через GPON – продвинутые технологии.

Дополнительные сервисы, видеонаблюдение и ТВ высокой четкости.

Высокоскоростное подключение, более 100 Мбит/с.

Преимуществом компании является наличие большого количества услуг, который можно найти и подключить в одном пакете.

9. Телеконнект

Телеконнект – оператор в Новосибирске, который обеспечивает подключение к интернету частных и многоквартирных домов. Максимальная скорость, которую предоставляет оператор – 100 Мбит/с. Стоимость минимального пакета услуг составляет 430 руб/мес.

Включает в себя дополнительные услуги, которые востребованы в регионе, в частности:

Стационарный телефон. Подключиться может не только физическое лицо, но и организация.

IP-телевидение – Тв высокой четкости и отличного качества.

Кабельное ТВ – от 50 до 130 телеканалов с обычным антенным подключением.

Перед подключением, необходимо проверить входит ли адрес в зону покрытия сети.

10. Просто.Ру

Просто.Ру – предоставляет услуги подключения для частных домов и квартир в Новосибирске и некоторых загородных районах. Преимуществом компании является возможность подключать пакеты интернета и ТВ по-отдельности. При этом, стоимость минимального пакета, в который входит только интернет на скорости 50 Мбит/с составляет 300 рублей в месяц.

Просто.Ру – это провайдер, который обеспечивает:

Доступ в интернет без сбоев.

Доступ к сервисам техподдержки. Обратную связь и консультации, быстрое решение проблем.

Тарифы, предусмотренные для частных домов.

Дополнительные сервисы и другие услуги.

Просто. Ру – собирает множество положительных отзывов и пользуется спросом.

Подключение интернета в Новосибирске через сервис https://nsk.justconnect.ru/

Поиск провайдера – непростое дело. При выборе интернет провайдера очень важно учитывать все необходимые услуги, которые нужны пользователю. Стоит обращать внимание на:

Стоимость услуг, которые предлагает оператор.

Максимальную скорость интернета и количество каналов.

Количество пакетов услуг.

Необходимые дополнительные сервисы.

Его место в рейтинге на специальных сайтах.

Проверить, где лучше подключить интернет в Новосибирске можно с помощью сайта nsk.justconnect.ru . Здесь представлен рейтинг самых топовых провайдеров по городам России, составлены ТОПы, новости и услуги. Лучшие операторы определяются по:

Дешевизне.

Зоне покрытия.

Максимальной скорости интернета.

Положительным отзывам.

Удобной техподдержке, чтобы звонил и сразу получал ответ.

Количеству дополнительных услуг и т.д.

Также, здесь можно узнать реальное мнение людей об обслуживании, политике и качестве связи у провайдера. Рейтинг составлен на основе отзывов пользователей и отражает реальные отзывы людей о том, как работают провайдеры.

Подключить интернет можно очень быстро, если хотите оставить заявку на проведение интернета в квартиру или офис, просто перейдите по гиперссылке на официальную страницу провайдера. По адресу можно узнать, входит ли дом в зону покрытия. Для оформления договора потребуется соглашение на обработку персональных данных и заявка на подключение. Информация о дополнительных документах представлена на сайте каждого провайдера.