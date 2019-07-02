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Сибирские авиаразработки внедрят в Монголии

Конструкторы СибНИА подписали соглашение с монгольскими партнерами о сопровождении производства модернизированного самолета Ан-2.
  • 02/07/2019, 18:55
Автор: Евгения Серёгина
Сибирские авиаразработки внедрят в Монголии
Потенциальных партнеров в странах Дальнего зарубежья заинтересовал композитный самолет — аналог Як-40.

Монгольская компания проходит аккредитацию в Росавиации по получению права на выполнение капитальных ремонтов как одного из элементов модернизации самолета Ан-2. Сопровождать производство модернизированных самолетов на территории Монголии предстоит конструкторам СибНИИА им. Чаплыгина. Об этом в рамках пресс-конференции в ТАСС рассказал директор института, заслуженный летчик-испытатель РФ Владимир Барсук.

 Планируется производство, ремоторизация этого самолета, — говорит Барсук.  Мы очень активно взаимодействуем. 5 июля я отправляюсь на открытие нового аэропорта в Улан-Баторе. У нас подписан ряд договоров о сопровождении производства. Рассматриваем развитие производства по ремоторизации АН-2 в производство нового самолета именно той конфигурации, которая была отработана в нашем институте. Этот проект развивается. Думаю, к осени все определится.

Новосибирские конструкторы также активно взаимодействуют с такими иностранными государствами, как Китай, Франция, Южно-Африканская республика. Объектам их интереса, как рассказывает Владимир Барсук, стала другая разработка новосибирских авиаконструкторов  композитный самолет, аналог Як-40.

 Мы ничего нового не открыли,  говорит директор института.  Мы исследовали существующую на сегодняшний день технологию по изготовлению композитных конструкций, освоили методику расчета, спроектировали, изготовили, провели испытания и показали, что результаты, которые мы можем использовать, реально могут быть подтверждены.

Как показали испытания, использование таких конструкций позволило повысить скорость самолета с 500 до 700 км/ч, сократив при этом расход топлива со 1150 до 560-590 кг/ч.

 Мы оставили шасси от Як-40: по северам на этом самолете летать оптимально и выгодно. Основная идея в том, что это должен быть простой и более дешевый самолет взамен Як-40, чтобы решать задачи местных воздушных перелетов,  рассказывает Владимир Барсук.

Что касается отечественной авиации, то, по словам директора СибНИИА, конструкторы института тесно взаимодействуют практически со всеми российскими авиапредприятиями и корпорациями: КБ Туполева, Сухого, Илюшина, ЗАО ГСС Центральный институт авиационных моторов. В настоящее время уже завершены работы по контрактам с ними, 80% которых связаны с вооружением военной техники. Объемы этих контрактов, по словам Барсука, составили от 400 до 600 млн рублей.

 Фактически участвуем во всех проектах боевых самолетов, которые сегодня есть в российской авиапромышленности, начиная от работ, связанных с аэродинамикой, и заканчивая летными испытаниями, говорит Владимир Барсук.  Сегодня весь утраченный из-за завершения продолжительных контрактов в конце 2018 года объем работ мы восполнили. К концу 2019 года мы практически выходим на прежний уровень объема работ, который был в 2018 году, а может, даже и больше. У нас достаточно большой перечень авиастроительных предприятий и корпораций, с которыми мы взаимодействуем. Сейчас заключаем контракты с АО «Камов». Достаточно активно участвуем в новых проектах с КБ Туполева, старых проектах («Суперджет-100»).

В частности, одна из последних разработок специалистов СибНИИА связана с ускоренными взлетом и посадкой летательных аппаратов.

 Это распределенная электро-силовая установка, когда на одном крыле устанавливается от 3 до 5 маленьких моторчиков,  поясняет директор института.  Что должно привести к увеличению подъемной силы на меньших скоростях. Это те же модные тенденции, как и электролеты, которые сегодня требуют исследований. Пока это все молодыми учеными просчитано на различного рода математических модулях и компьютерных программах. Наша задача сегодня  результат расчетов подтвердить или опровергнуть. Ряд элементов будет испытан на летающих лабораториях. В дальнейшем будет спроектирован и изготовлен самолет-демонстратор.

Другая разработка скоро будет производиться Улан-Удэнским авиазаводом. Это композитный самолет «Байкал», документацию на который институт передал предприятию весной этого года. Его серийное производство планируется запустить в 2021-2022 годах.

 Это одно из продвинутых предприятий,  поясняет Барсук мотив выбора партнера.  Пока определяется КБ, которое будет создавать серийный вариант самолета. Облик самолета тоже не определен. Не факт, что это будет такой же самолет, как тот, что был создан в виде демонстратора. Демонстратор, который был сделан в нашем институте, являлся полным преемником самолета Ан-2. Он нужен регионам, удаленным от европейской части страны. Сегодня Минпромторг РФ как раз заказал работу по определению облика самолета «Байкал». Сейчас идет сбор информации от компаний-эксплантатов о технических требованиях к самолету.

По данным rusprofile, ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А.Чаплыгина зарегистрировано 17 декабря 1991 года и является предшественником ФГУП СЦ «Сибавиа–Тест». Как сообщается на сайте предприятия, в лабораториях института отработаны компоновки этапных самолетов Ан-2, А-57, Су-26 и Су-27; проведены прочностные и усталостные испытания более 200 типов различных летательных аппаратов, включая сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, ВКС «Буран», Ту-204 и семейство самолетов Су-27; испытаны взлетно-посадочные устройства более 250 отечественных летательных аппаратов; обрели вторую жизнь восстановленные энтузиастами самолеты Великой Отечественной войны И-153, И-16 и МиГ-3. В настоящее время проводятся испытания SSJ-100, Т-50 и МС-21; создание летающих лабораторий специального применения; проектирование элементов конструкции Ил-476; летные исследования средств навигации и посадки аэродромов и испытания воссозданного легендарного штурмовика Ил-2.

Фото с сайта ФГУП СибНИИА им. Чаплыгина

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