Сибирские авиаразработки внедрят в Монголии

Монгольская компания проходит аккредитацию в Росавиации по получению права на выполнение капитальных ремонтов как одного из элементов модернизации самолета Ан-2. Сопровождать производство модернизированных самолетов на территории Монголии предстоит конструкторам СибНИИА им. Чаплыгина. Об этом в рамках пресс-конференции в ТАСС рассказал директор института, заслуженный летчик-испытатель РФ Владимир Барсук.

— Планируется производство, ремоторизация этого самолета, — говорит Барсук. — Мы очень активно взаимодействуем. 5 июля я отправляюсь на открытие нового аэропорта в Улан-Баторе. У нас подписан ряд договоров о сопровождении производства. Рассматриваем развитие производства по ремоторизации АН-2 в производство нового самолета именно той конфигурации, которая была отработана в нашем институте. Этот проект развивается. Думаю, к осени все определится.

Новосибирские конструкторы также активно взаимодействуют с такими иностранными государствами, как Китай, Франция, Южно-Африканская республика. Объектам их интереса, как рассказывает Владимир Барсук, стала другая разработка новосибирских авиаконструкторов — композитный самолет, аналог Як-40.

— Мы ничего нового не открыли, — говорит директор института. — Мы исследовали существующую на сегодняшний день технологию по изготовлению композитных конструкций, освоили методику расчета, спроектировали, изготовили, провели испытания и показали, что результаты, которые мы можем использовать, реально могут быть подтверждены.

Как показали испытания, использование таких конструкций позволило повысить скорость самолета с 500 до 700 км/ч, сократив при этом расход топлива со 1150 до 560-590 кг/ч.

— Мы оставили шасси от Як-40: по северам на этом самолете летать оптимально и выгодно. Основная идея в том, что это должен быть простой и более дешевый самолет взамен Як-40, чтобы решать задачи местных воздушных перелетов, — рассказывает Владимир Барсук.

Что касается отечественной авиации, то, по словам директора СибНИИА, конструкторы института тесно взаимодействуют практически со всеми российскими авиапредприятиями и корпорациями: КБ Туполева, Сухого, Илюшина, ЗАО ГСС Центральный институт авиационных моторов. В настоящее время уже завершены работы по контрактам с ними, 80% которых связаны с вооружением военной техники. Объемы этих контрактов, по словам Барсука, составили от 400 до 600 млн рублей.

— Фактически участвуем во всех проектах боевых самолетов, которые сегодня есть в российской авиапромышленности, начиная от работ, связанных с аэродинамикой, и заканчивая летными испытаниями,— говорит Владимир Барсук. — Сегодня весь утраченный из-за завершения продолжительных контрактов в конце 2018 года объем работ мы восполнили. К концу 2019 года мы практически выходим на прежний уровень объема работ, который был в 2018 году, а может, даже и больше. У нас достаточно большой перечень авиастроительных предприятий и корпораций, с которыми мы взаимодействуем. Сейчас заключаем контракты с АО «Камов». Достаточно активно участвуем в новых проектах с КБ Туполева, старых проектах («Суперджет-100»).

В частности, одна из последних разработок специалистов СибНИИА связана с ускоренными взлетом и посадкой летательных аппаратов.

— Это распределенная электро-силовая установка, когда на одном крыле устанавливается от 3 до 5 маленьких моторчиков, — поясняет директор института. — Что должно привести к увеличению подъемной силы на меньших скоростях. Это те же модные тенденции, как и электролеты, которые сегодня требуют исследований. Пока это все молодыми учеными просчитано на различного рода математических модулях и компьютерных программах. Наша задача сегодня — результат расчетов подтвердить или опровергнуть. Ряд элементов будет испытан на летающих лабораториях. В дальнейшем будет спроектирован и изготовлен самолет-демонстратор.

Другая разработка скоро будет производиться Улан-Удэнским авиазаводом. Это композитный самолет «Байкал», документацию на который институт передал предприятию весной этого года. Его серийное производство планируется запустить в 2021-2022 годах.

— Это одно из продвинутых предприятий, — поясняет Барсук мотив выбора партнера. — Пока определяется КБ, которое будет создавать серийный вариант самолета. Облик самолета тоже не определен. Не факт, что это будет такой же самолет, как тот, что был создан в виде демонстратора. Демонстратор, который был сделан в нашем институте, являлся полным преемником самолета Ан-2. Он нужен регионам, удаленным от европейской части страны. Сегодня Минпромторг РФ как раз заказал работу по определению облика самолета «Байкал». Сейчас идет сбор информации от компаний-эксплантатов о технических требованиях к самолету.

По данным rusprofile, ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А.Чаплыгина зарегистрировано 17 декабря 1991 года и является предшественником ФГУП СЦ «Сибавиа–Тест». Как сообщается на сайте предприятия, в лабораториях института отработаны компоновки этапных самолетов Ан-2, А-57, Су-26 и Су-27; проведены прочностные и усталостные испытания более 200 типов различных летательных аппаратов, включая сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, ВКС «Буран», Ту-204 и семейство самолетов Су-27; испытаны взлетно-посадочные устройства более 250 отечественных летательных аппаратов; обрели вторую жизнь восстановленные энтузиастами самолеты Великой Отечественной войны И-153, И-16 и МиГ-3. В настоящее время проводятся испытания SSJ-100, Т-50 и МС-21; создание летающих лабораторий специального применения; проектирование элементов конструкции Ил-476; летные исследования средств навигации и посадки аэродромов и испытания воссозданного легендарного штурмовика Ил-2.

Фото с сайта ФГУП СибНИИА им. Чаплыгина