Чего хотят новосибирские работодатели от своих будущих сотрудников

Эксперты hh.ru Сибирь, сайта по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 20 тысяч вакансий, размещенных в Новосибирской области за последний месяц, чтобы выяснить какие требования работодатели чаще всего предъявляют своим будущим сотрудникам.

Наиболее популярным навыком стало «знание ПК», его упомянули в 2352 вакансиях, чаще всего для специалистов продаж, производства и в сфере строительства, на втором месте – коммуникабельность, которая попала в список требований к кандидатам в 2257 вакансиях, причем чаще всего ее ждут от сотрудников продаж, административного персонала и ИТ-специалистов. На третьем месте по частоте упоминаний – стрессоустойчивость (1416 вакансий с данным навыком в списке требований).

Кроме того, часто компании хотят видеть в будущих сотрудниках такие навыки и качества как знание английского языка, аккуратность, пунктуальность, дисциплинированность, умение работать в режиме многозадачности, грамотная устная и письменная речь и быстрая обучаемость.

Среди необычных требований — обостренное чувство прекрасного, которым нужно обладать соискателю на должность QA Engineer / Тестировщик, устойчивость к стрессу и критике, чтобы работать на позиции оператора входящей линии колл-центра в Яндекс.Драйв , а офис-менеджер для строительного холдинга должен иметь позитивные взгляды на жизнь. От помощника продавца требуется высокая скорость уборки коробок с невостребованной обувью, а также компания ищет «любителей вовремя приходить на работу».

«Необычные формулировки чаще всего можно увидеть в вакансиях для востребованных специалистов, например в сфере продаж. Это связано с желанием работодателей выделиться среди других, добавить эмоций и показать потенциальным кандидатам, что их ждет не рутинная работа, а что-то особенное. Например, можно встретить в текстах вакансий такие качества, как готовность приносить радость людям, желание понимать, что нужно поправить и внедрить в компании», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

Напомним, что по результатам опроса работодателей, наиболее значимым навыком является способность взаимодействовать с людьми — он получил почти 9 баллов из 10. Гибкость ума и клиентоориентированность делят между собой второе место с 8,5 баллами. Последнюю строчку с 5,7 средним баллом занимает умение управлять людьми: важный навык для управленческих позиций.

Что касается реальной встречаемости, то наивысшую среднюю оценку получил тот же навык — взаимодействие с людьми (3,3 балла из 5). Реже всего, по мнению работодателей, у соискателей встречается такой навык, как комплексное многоуровневое решение проблем (2,3 балла из 5).