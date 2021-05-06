На площади Лыщинского появится световой фонтан

Фонтан будет виден не только водителям, заезжающим на мост со стороны Речного вокзала, но и болельщикам, которые будут выходить со стадиона.
— А еще у меня есть идея — построить шикарный световой фонтан на площади Лыщинского, на левом берегу. Эту конструкцию будет хорошо видно, когда поднимаешься с Октябрьского моста и из нового ЛДС. И гости Новосибирска станут дома потом рассказывать: «Такого светового сооружения, как в Новосибирске, нигде ни разу не видел», — рассказал «Новосибирским Новостям» руководитель МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.
Он также заявил, что электричество к этой площадке уже подвели. Теперь надо сделать проект, чтобы это было «безумно красиво».
— Во второй половине мая мы этот вопрос будем уже конкретно обсуждать с департаментом культуры, главным архитектором и главным художником города. Еще есть полтора года до чемпионата. Должны успеть, — добавил Науменко.
4 мая на стройплощадке многофункциональной ледовой арены прошло очередное выездное совещание. Как сообщила пресс-служба правительства, в период майских праздников темпы работ не снижаются. На сегодняшний день работы на площадке идут сразу по нескольким направлениям: от монтажа вентиляции и электропроводки до установки металлических ферм перекрытия.
Отметим, что на реставрацию площади Лыщинского мэрия города Новосибирска готова была потратить более 300 млн рублей. По проекту реконструкция включает в себя создание транспортной коммуникации к ЛДС с улиц Блюхера, Немировича-Данченко и проспекта Карла Маркса. Также сообщалось, что в план входит строительство надземного пешеходного перехода, который должен пересекать всю площадь Лыщинского. Позже мэрия города отложила строительство на более поздний срок, заявив, что это дорогостоящий проект.
Фото сизгруппы мэрии Новосибирска Вконтакте
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