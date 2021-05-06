На площади Лыщинского появится световой фонтан

Фонтан будет виден не только водителям, заезжающим на мост со стороны Речного вокзала, но и болельщикам, которые будут выходить со стадиона.

— А еще у меня есть идея — построить шикарный световой фонтан на площади Лыщинского, на левом берегу. Эту конструкцию будет хорошо видно, когда поднимаешься с Октябрьского моста и из нового ЛДС. И гости Новосибирска станут дома потом рассказывать: «Такого светового сооружения, как в Новосибирске, нигде ни разу не видел», — рассказал «Новосибирским Новостям» руководитель МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.

Он также заявил, что электричество к этой площадке уже подвели. Теперь надо сделать проект, чтобы это было «безумно красиво».

— Во второй половине мая мы этот вопрос будем уже конкретно обсуждать с департаментом культуры, главным архитектором и главным художником города. Еще есть полтора года до чемпионата. Должны успеть, — добавил Науменко.

4 мая на стройплощадке многофункциональной ледовой арены прошло очередное выездное совещание. Как сообщила пресс-служба правительства, в период майских праздников темпы работ не снижаются. На сегодняшний день работы на площадке идут сразу по нескольким направлениям: от монтажа вентиляции и электропроводки до установки металлических ферм перекрытия.

Отметим, что на реставрацию площади Лыщинского мэрия города Новосибирска готова была потратить более 300 млн рублей. По проекту реконструкция включает в себя создание транспортной коммуникации к ЛДС с улиц Блюхера, Немировича-Данченко и проспекта Карла Маркса. Также сообщалось, что в план входит строительство надземного пешеходного перехода, который должен пересекать всю площадь Лыщинского. Позже мэрия города отложила строительство на более поздний срок, заявив, что это дорогостоящий проект.