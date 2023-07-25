Человеческий принцип: как следователи СК Новосибирска помогают людям за рамками уголовных дел

25 июля отмечают свой профессиональный праздник сотрудники Следственного комитета РФ. В Новосибирской области это сотни людей в погонах. Мы привыкли встречаться с ними в основном по тревожным поводам. Убийства, резонансные преступления, крупные происшествия — за всем этим обычные люди чаще всего видят только пострадавших и виновных. Мало кто знает, что работа следователя не ограничивается только его профессиональными обязанностями. Мы собрали несколько историй сотрудников, где они не только доказывали вину преступников, но и помогали жителям нашего города решить сложные задачи, проявив человечность и искреннее участие в судьбе людей.

Взрыв на Линейной

Заместитель руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела СК Елена Яскина проснулась утром от громкого хлопка. Ее 14-летняя дочь Полина собиралась в школу, а женщина — на службу, когда позвонили из дежурной части и сообщили о трагедии.

— Я сразу побежала на место, так как это рядом с моим домом. Было понятно, что нас ждет масштабная работа. Мы с коллегами тут же подключились и начали опрашивать свидетелей, жильцов соседних домов, родственников потерпевших, — рассказала Infopro54 Елена Яскина.

Автор этих строк тоже работала на месте ЧП. Мы встретились с Еленой дважды: сначала у разрушенной многоэтажки, а потом в пункте эвакуации, размещенном в школе №85. Следователь была сосредоточена и общалась с родственниками потерпевших. Я заметила, как на секунду она отвлеклась и ответила на телефонный звонок. Звонила дочка-восьмиклассница. Из-за происшествия уроки в школе отменили, и девочка, узнав о ЧП, тут же собрала дома вещи и одна из первых принесла посильную гуманитарную помощь для пострадавших.

— Я ей ничего не говорила, она, видимо, сама как-то сориентировалась, что раз мы близко живем, то можем быстро откликнуться. Это неправильно — оставаться в стороне. Если можешь помочь, то делай, — объясняет следователь поступок дочери.

Отзывчивость девочки неслучайна. Это следствие правильного воспитания и мамин пример. Ведь и сама Елена не смогла ограничиться только служебными протоколами. Поздно вечером в школу приехали родственники одной из погибших при взрыве на Линейной.

— Они как только узнали, то тут же купили билеты из Республики Алтай и Кемерова и примчались на автобусах в Новосибирск. Отец и взрослая дочь. Без денег, без жилья, растерянные и все в слезах. Обратились ко мне с вопросом, где им ночевать. Я подключила волонтеров, мы нашли им бесплатную квартиру на несколько дней, продукты, помогли быстро получить компенсацию, оформить необходимые документы, — вспоминает Елена.

Вернувшись домой с прахом близкого человека, люди не забыли сказать добрые слова следователю.

— Елена, спасибо Вам большое за заботу, за помощь и за Ваше доброе сердце! Храни Вас Бог! — прислали голосовым сообщением родственники погибшей.

Кстати, руководитель СК РФ по Новосибирской области отметил администрацию школы, работников столовой и волонтеров поисковой организации «Маяк» за помощь, которая была оказана людям в день трагедии и после, и вручил им благодарственные письма.

Квартира для сироты

Сирота Артем Вахрамеев 10 лет пытался добиться положенного ему по закону жилья от государства. Парня везде футболили, он судился и искал справедливости. И когда уже доказал свое право на получение квадратных метров, в судьбу вмешалась бюрократия.

— Я позвонил в министерство, и мне сообщили, что на меня не хватило сертификата, но в очереди я как бы стою. Надо снова ждать. Это уже было последней каплей. Я обратился к журналистам, они написали материал, и внимание на мою проблему обратил Следственный комитет, — рассказал Артем.

26-летнего сироту пригласили в Управление СК и подробно расспросили о ситуации. Затем к делу подключилась следователь Анна Давыдкова из Кировского отдела.

— Первой нашей задачей было восстановить права Артема и добиться сертификата. Буквально за две недели наш отдел нашел нарушения в работе Кировской администрации, а дальше мы уже разобрались с этой очередью на жилье, — говорит Анна Давыдкова.

В итоге сертификат для парня все-таки нашелся. Артем уже переехал в новую однокомнатную квартиру и с удовольствием ее обживает.

— Очень приличный дом, квартира хорошая, соседи замечательные. Заехал 30 июня. Я счастлив, что на моем пути встретились следователи СК. А так, предполагаю, пришлось бы еще 10 лет ждать. Они отнеслись ко мне очень по-человечески. Я им безгранично благодарен, — говорит довольный новосел.

Обманутый дольщик

История новосибирца Семена Матвеева началась в далеком 2001 году. Мужчина долго копил деньги, чтобы купить новую квартиру. И вот капитал вложен, но стройка на стадии котлована заморозилась.

— Строительная организация смогла достроить только несколько домов, а наш — нет, — рассказывает Семен Матвеев.

Дольщик много лет обивал пороги разных инстанций, судился, даже ездил в Москву, но вопрос так и оставался нерешенным. Застройщик обанкротился, мэрия передала землю под строительство другой компании, а та уже не несла ответственность за действия своих предшественников.

— Семен Тихонович обратился в наш отдел в 2020 году. К этому времени он уже более 20 лет пытался получить положенное ему жилье и находился в отчаянии. Оставаться равнодушным к такой ситуации просто невозможно, — рассказывает заместитель руководителя Железнодорожного следственного отдела Роман Протопопов.

Конечно, следователь бы мог спокойно отправить пенсионера и дальше ходить с жалобами по инстанциям. Данная проблема находится в сфере гражданско-правовых отношений, и СК, по сути, может не вмешиваться. Но Роман Протопопов увидел перед собой уставшего человека в преклонном возрасте, у которого дочь и внук — инвалиды.

— Ему изначально не повезло с юристами, которые много лет водили его в неправильном направлении. Ситуация оказалась крайне запутанной, да еще имелось решение суда не в пользу дела. Я сам поверил, что все получится. Стал изыскивать способы, составил новое исковое заявление в суд, а когда мы его выиграли, то Семена Тихоновича внесли в реестр пострадавших от недобросовестных застройщиков и оказали все положенные меры государственной поддержки. Нам также удалось получить компенсацию: даже больше, чем пенсионер изначально вложил в строящееся жилье. В итоге удалось приобрести квартиру в новостройке, сейчас семья там делает ремонт, — поделился успехами Роман Протопопов.

Стоит отметить, что никаких уголовных дел, проверок по обращению пенсионера не было. Следователь решал проблемы пострадавшего в свободное от службы время. Только благодаря его настойчивости и неравнодушию Семен Матвеев после 22 лет ожидания получил квартиру.

— Наша семья безмерно благодарна сотрудникам Следственного управления по Новосибирской области в лице Романа Александровича за профессионализм и оперативность. Только его участие помогло сдвинуть проблему с мертвой точки, — не скрывая слез говорит Семен Матвеев.

Подобные истории, которые из-за скромности следователей часто остаются за кадром, есть в каждом районном отделе. Сотрудники, несмотря на огромную нагрузку по уголовным делам и расследованиям, остаются людьми, неравнодушными и отзывчивыми. Они не могут пройти мимо чужой беды и просто наблюдать, как новосибирцы годами добиваются справедливости.

С праздником вас, уважаемые следователи!