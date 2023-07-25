Быстро заживляют раны и лечат кишечник – биогели для медицины создают в НГТУ

Продукт создан сибиряками в тандеме с учёными Института органического синтеза Екатеринбурга. Биогель – это соединения хитозана. Он может удерживать, отдавать и транспортировать по организму различные полезные вещества. Разработка будет очень актуальна, к примеру, в травматологии и хирургии.

— Мы можем сделать многослойную «повязку», используя различные структуры биогеля, которую накладываем один раз на открытые и «мокрые» раны. Повязка сначала абсорбирует лишнюю жидкость, высушивает, а затем выдает заживляющий препарат. То есть первый слой биогеля впитывает влагу, его поры расширяются и открывают каналы для второго слоя, который был предварительно загружен препаратами для заживления или восстановления тканей, — объясняет руководитель проекта, кандидат биологических наук Екатерина Литвинова.

Биогели могут доставлять лекарственные вещества, пробиотики и пребиотики в кишечник, без повреждения их кислой средой.

— Когда мы с коллегами из Института органического синтеза разрабатывали, а затем тестировали различные структуры нашего носителя, мы сравнивали результаты с самыми популярными капсулами и таблетками, вся реклама которых построена на утверждении, что они доставляют лекарство в кишечник в целости и сохранности. Так вот, объём полезных веществ, доставляемых к месту назначения на наших гелях, в десятки раз превосходит показатели популярных средств, — отметила Екатерина Литвинова.

Отечественные биогели дешевле зарубежных аналогов. Они могут применяться как в медицине, так и в области ветеринарии и сельского хозяйства. Команда разработчиков уже вышла на полевые исследования для нужд растениеводства. В перспективе доклинические испытания на сельхозживотных. Если их результаты впечатлят медиков, можно будет планировать уже клинические исследования.