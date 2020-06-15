«Человек против системы» объединяет десятки неравнодушных новосибирцев

Личные страницы тех, кто частично или полностью выполнил предложенные задания, уже размещены на сайте. Практически у каждого был опыт общественной работы или противостояния системе. Так, предприниматель, общественный деятель Михаил Большов известен своей борьбой с городской администрацией за сохранение популярного в Советском районе Новосибирска маршрута общественного транспорта №20. Мэрия попыталась его закрыть, без того ухудшив транспортную доступность района. Вместе с жителями перевозчику удалось его отстоять. Директор общественной молодежной организации «Талант-Инициатива-Молодость» Дмитрий Русских помогает найти работу подросткам, готовым подрабатывать в свободное от учебы время. В начале июня ребята из молодежного крыла «Справедливой России», которое возглавляет Дмитрий Русских, провели субботник у озера-котлована в Ленинском районе. Они вывезли 30 мешков бутылок, битого стекла и пластика. Такие акции Дмитрий Русских с ребятами проводит регулярно.

Участник Максим Егоркин, директор компании по обработке камня «Новогранит», рассказал, что в 2018 году столкнулся с давлением на бизнес со стороны чиновников и должностных лиц, которые, превысив свои полномочия, попытались вытеснить его компанию с рынка. Эту борьбу с системой чиновничьего беспредела участник проекта продолжает до сих пор и сейчас он помогает другим пострадавшим предпринимателям защитить свои интересы.

Также среди участников: медицинский представитель, вице-президент КСЕ «Рекорд» Дмитрий Копейкин, руководитель компании по продаже медных труб Станислав Калиниченко, председатель общественного совета при НК «Фонд модернизации и развития ЖКХ» Сергей Устинов, председатель КРК регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Вандакуров, заместитель директора по правовым вопросам Юлианна Гонарова, основательница детского центра «Глеков Арт Проджект» Алина Глекова, общественный деятель Надежда Ермолаева, психолог Юлия Куменко, интернет-маркетолог Виктория Гвоздарева, менеджер «УК ОРИОН-Н» Наталья Дремайлова и многие другие.

Напомним, проект, совместивший кадровый конкурс для будущих кандидатов со сбором проблем жителей, «Человек против системы» стартовал в Новосибирске в конце мая. Его представили лидер партии «Справедливая Россия» в Новосибирской области Анатолий Кубанов и депутат заксобрания региона Александр Аксененко. В начале июня участником проекта стал Александр Тепляков, генеральный директор «Новосибирской продовольственной корпорации», который, как ожидается, наряду с Кубановым и Аксененко войдет в региональный список партии на выборах в заксобрание. В рамках проекта желающие могут выдвинуться на выборы через упрощенную систему регистрации и своим участием менять работу власти, контролируя чиновников и выступая с инициативами.

Чтобы стать участником, необходимо на сайте справедливыйчеловек.рф загрузить фотографию, отправить свою биографию, перечислить пять проблем территории, по которой планируете участвовать в выборах, а также записать два видеоролика.

Фото предоставлено пресс-службой реготделения «Справедливой России»