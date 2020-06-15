Юрлицо оштрафовано за совершение коррупционного правонарушения

Прокуратура Октябрьского района г. Новосибирска провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
— Установлено, что в апреле 2017 года сотрудник общества с ограниченной ответственностью Сибирская Компания «Вест», действуя в интересах юридического лица, передал руководителю автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «ТрудЭксперт» денежное вознаграждение в размере 6 тыс. рублей за обучение своих работников (повышение квалификации). При этом работники фирмы, получив удостоверения, фактически образовательную организацию не посещали и обучение не проходили, — говорится в сообщении пресс-службы.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
Отмечается, что по ходатайству прокуратуры на имущество организации судьей наложен предусмотренный административным законодательством арест в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания.
Мировой судья признал ООО СК «Вест» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей (оплачен).
— Ранее вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда г. Новосибирска директор некоммерческой организации признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), — добавили в прокуратуре.
Фото: pixabay.com, автор- Capri23auto
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