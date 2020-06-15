Новосибирские аграрии меняют рапс на лён-кудряш

В ходе посевной кампании 2020 года, завершившейся в Новосибирской области 8 июня, технические культуры размещены на площади 171,5 тыс. га. Это на три тысячи гектаров больше запланированных на этот год объемов, и на 13 тысяч га больше уровня прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что рапсом в этом году засеяно 75,3 тыс. га, соей – 16 тыс. га, льном-кудряшом – 62,4 тыс. га. Также выращиваются подсолнечник, горчица, рыжик, лён-долгунец, конопля.

— В нашем регионе сохраняется устойчивая тенденция к увеличению посевов технических культур. Занятые ими посевные площади выросли за последние несколько лет с 58 тысяч гектаров до 171 тысячи, — сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. — Структура посевных площадей технических культур существенно меняется. Вот уже два года подряд сокращаются посевы основной для нас товарной масличной культуры – рапса. Это связано, прежде всего, со сложностью возделывания культуры, ее защиты от вредителей. Посевы льна-кудряша, наоборот, продолжают увеличиваться и уже почти сопоставимы с площадями рапса. В этом году масличным льном занято 62,4 тыс. га, что в два раза больше, чем в 2019 году. Эта культура также относится к высокомаржинальным экспортно-ориентированным, и в отличие от рапса, цены на лён-кудряш достаточно стабильны и высоки.

Министр отметил, что значительный объем производимых масличных культур идет на внутренний рынок региона, в том числе для использования в животноводстве. Также эти культуры становятся все популярнее у новосибирских растениеводов в качестве экспортно-ориентированной продукции сельского хозяйства с высокой маржинальностью производства.

Кроме того, большую привлекательность выращиванию технических культур придают специальные меры государственной поддержки: из средств областного бюджета сельхозпроизводителям Новосибирской области предоставляется дополнительная субсидия на 1 гектар посевной площади, занятой техническими культурами. Ежегодно на эти цели выделяется 50 млн рублей областных средств.

В региональном минсельхозе рассказали, что возделыванием масличных культур в нашей области занимаются почти в каждом сельском районе – в 28 из 30. По засеянным масличными площадям лидируют Краснозерский (25,6 тыс. га), Кочковский (17,5 тыс. га), Купинский (17,4 тыс. га), Искитимский (13,7 тыс. га) и Тогучинский (10,1 тыс. га) районы. Причем, наибольшая посевная площадь рапса находится в Искитимском районе, а льна-кудряша – в Краснозерском и Купинском.

Напомним, что в 2020 году сельхозпроизводители области приступили к комплексу весенних полевых работ почти на две недели раньше среднемноголетних сроков. Этому способствовали как агрометеорологические условия, так и высокая степень готовности хозяйств к проведению посевной. В ходе посевной новосибирские аграрии засеяли яровыми 1 млн 896 тыс. 556 га, увеличив посевные площади более чем на 50 тысяч га по отношению к уровню прошлого года.

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