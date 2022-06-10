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Чем грозит передозировка витаминами A и D

  • 10/06/2022, 11:52
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Чем грозит передозировка витаминами A и D
Увлечение такими препаратами без консультации с медиком недопустимо, предупреждает эксперт.

Руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова в беседе с агентством «Прайм» рассказала о риске употребления моновитаминов.

Врач отметила, что в настоящее время, с целью быстро компенсировать нехватку определенных витаминов, специалисты часто производят препараты с высокими и сверхвысокими дозировками действующего вещества. По словам эксперта, купить такие препараты можно без рецепта. Таким образом, люди, думая, что это полезно, наносят своему организму вред.

Бронникова подчеркнула, что увлечение такими препаратами без консультации с медиком недопустимо. Она предупредила, что наиболее опасной является передозировка жирорастворимыми витаминами, так как они быстро всасываются и медленно выводятся из организма.

— Самые неприятные передозировки — это передозировки витамином A и витамином D. Отмечу, что оба эти витамина нужны организму, но несут опасность при бесконтрольном их потреблении, — отметила специалист.

Она пояснила, что избыток витамина D может вызвать гиперкальциноз, который особо опасен при некоторых заболеваниях, а также увеличивает риск рака легких у курильщиков. Избыток витамина A способен вызвать нарушения в работе сердца и почек.

 

 

Ранее Алексей Мешков, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории заболеваний костно-мышечной системы Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-ревматолог, дал рекомендации о том, что делать при воспалении суставов.

Фото: flickr.com — Eugene Evehealth

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : рекомендации эксперта медицина здоровье витамины


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