Только по 2 контрактам новосибирским подрядчикам удалось проиндексировать договоры на капремонт

— Подрядчики готовы работать на капремонтах за вменяемые деньги. Сейчас в регионе сформировался пул добросовестных компаний, которые работают с четко контролируемым качеством и сроками работы, — сообщил редакции координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО») Максим Федорченко.
По оценке Федорченко, конкурсы на капремонт многоквартирных домов, которые проводит Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области в 2022 году, срываются, так как значительная часть из них выставлена в расценках 2021 года. С учетом прошедшего на сегодняшний день повышения цен на стройматериалы, прописанных в контрактах сумм по многим позициям недостаточно, чтобы подрядчик мог оплатить покупку материалов.
— Что касается пересчета цены контракта из-за роста цен на стройматериалы, то этот механизм сейчас действительно есть. Но у нас в Новосибирской области до сих пор пересчитаны только 2 контракта. Многие подрядчики подавали документы в Фонд модернизации ЖКХ по разным основаниям, приходили уже с чеками за купленные товары, мы неоднократно поднимали этот вопрос, но документы лежат без движения, — констатировал Федорченко. — Почему это происходит — спросите у руководства фонда. Мы ответа на этот вопрос добиться не можем. У нас постоянно запрашивают информацию, мы ее отправляем, и она уходит в никуда.
Он подчеркнул, что большая часть подрядчиков, работающих на капремонтах, — это малый бизнес, который в принципе не в состоянии работать в убыток даже непродолжительное время.
— Раньше компании еще как-то экономили за счет качества, но сейчас со стороны СРО контроль очень сильный, и у них нет такой возможности, — поясняет эксперт.
Собеседник редакции предположил, что фонд не может корректировать расценки на стройматериалы из-за откровенно завышенных планов по ремонтам. Дефицит расходной части фонда составляет уже около 2,5 млрд рублей. Напомним, в начале года министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов сообщал, что в 2022 году планируется провести капитальный ремонт около 1000 домов. Для сравнения: в 2021-м отремонтированы 408 домов.
— Не наше дело давать советы, но если очевидно, что планы ремонта домов и имеющиеся ресурсы не стыкуются, то планы нужно приводить в соответствие с реальностью. Как бы нам не хотелось по-другому, — предлагает Максим Федорченко. — Мы выступали с предложением пересмотреть программу капремонта, вынести из нее дома, которые можно расселить по программе комплексного развития территории, и не тратить на них ресурсы. При нынешнем раскладе велика вероятность, что подрядчики, все-таки вышедшие на объекты, будут хитрить и экономить. А в итоге мы получим низкое качество ремонтов, которые лет через 5 нужно будет переделывать.
Ранее редакция сообщала, что строителям ледовой арены задерживают зарплату.
Фото предоставлено Максимом Федорченко
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