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Только по 2 контрактам новосибирским подрядчикам удалось проиндексировать договоры на капремонт

  • 10/06/2022, 12:00
Автор:
новости Новосибирска
На темпах капремонта также сказываются слишком завышенные планы.

— Подрядчики готовы работать на капремонтах за вменяемые деньги. Сейчас в регионе сформировался пул добросовестных компаний, которые работают с четко контролируемым качеством и сроками работы, — сообщил редакции координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО») Максим Федорченко.

новости Новосибирска

57% торгов на капремонт по-прежнему проходят впустую

Напомним, на этой неделе на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента и.о. исполнительного директора Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области Дмитрий Кулешов сообщил, что за 5 месяцев 2022 года регоператор провел 632 закупки по отбору подрядных организаций для проведения капремонтов многоквартирных домов. По результатам заключены 134 договора. 362 закупки не состоялись по причине отсутствия заявок. В 2021 году регоператором были проведены 745 закупок по отбору подрядных организаций, заключены 288 договора. Более 60% закупок переобъявлялись, так как не было заявок.

По оценке Федорченко, конкурсы на капремонт многоквартирных домов, которые проводит Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области в 2022 году, срываются, так как значительная часть из них выставлена в расценках 2021 года. С учетом прошедшего на сегодняшний день повышения цен на стройматериалы, прописанных в контрактах сумм по многим позициям недостаточно, чтобы подрядчик мог оплатить покупку материалов.

— Что касается пересчета цены контракта из-за роста цен на стройматериалы, то этот механизм сейчас действительно есть. Но у нас в Новосибирской области до сих пор пересчитаны только 2 контракта. Многие подрядчики подавали документы в Фонд модернизации ЖКХ по разным основаниям, приходили уже с чеками за купленные товары, мы неоднократно поднимали этот вопрос, но документы лежат без движения, — констатировал Федорченко. — Почему это происходит — спросите у руководства фонда. Мы ответа на этот вопрос добиться не можем. У нас постоянно запрашивают информацию, мы ее отправляем, и она уходит в никуда.

Он подчеркнул, что большая часть подрядчиков, работающих на капремонтах, — это малый бизнес, который в принципе не в состоянии работать в убыток даже непродолжительное время.

— Раньше компании еще как-то экономили за счет качества, но сейчас со стороны СРО контроль очень сильный, и у них нет такой возможности, — поясняет эксперт.

Собеседник редакции предположил, что фонд не может корректировать расценки на стройматериалы из-за откровенно завышенных планов по ремонтам. Дефицит расходной части фонда составляет уже около 2,5 млрд рублей. Напомним, в начале года министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов сообщал, что в 2022 году планируется провести капитальный ремонт около 1000 домов.  Для сравнения: в 2021-м отремонтированы 408 домов.

— Не наше дело давать советы, но если очевидно, что планы ремонта домов и имеющиеся ресурсы не стыкуются, то планы нужно приводить в соответствие с реальностью. Как бы нам не хотелось по-другому, — предлагает Максим Федорченко. — Мы выступали с предложением пересмотреть программу капремонта, вынести из нее дома, которые можно расселить по программе комплексного развития территории, и не тратить на них ресурсы. При нынешнем раскладе велика вероятность, что подрядчики, все-таки вышедшие на объекты, будут хитрить и экономить. А в итоге мы получим низкое качество ремонтов, которые лет через 5 нужно будет переделывать.

 

Ранее редакция сообщала, что строителям ледовой арены задерживают зарплату. 

Фото предоставлено Максимом Федорченко

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство капремонт бизнес


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