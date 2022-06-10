В Новосибирске закрылось инновационное предприятие, выпускающее стенты для сердечников

Андрей Кузнецов, аналитик, директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни»:

— В «Ангиолайне» остановили производство вследствие корпоративного конфликта. Разбирательства вокруг бизнеса переходят из арбитражной плоскости в уголовную. Выпуск стентов для больных-сердечников под большим вопросом.

1 июня было проведено внеочередное собрание акционеров АО «Ангиолайн», на котором миноритарный акционер Наталья Лебедева избрала себя гендиректором общества. Но это решение пока не подтверждено налоговой. Другие акционеры готовятся обжаловать его и прочие решения, принятые собранием. Но для коллектива «Ангиолайна» новости о собрании стали последней каплей. Начались массовые увольнения. По словам пока ещё действующего гендиректора АО Андрея Кудряшова, производство прекратилось вынужденно, из-за ухода ключевых сотрудников. Дополнительным фактором, поспособствовавшим остановке предприятия, стал арест оборудования, наложенный следствием 9 июня. После 6 безуспешных попыток, Лебедева сумела продавить через прокуратуру возбуждение уголовного дела о превышении полномочий в отношении Кудряшова и его партнёра Алексея Французова.

Эти события — последствия беспрецедентного спора акционеров, поставившие с невиданной ранее остротой вопрос о защите прав владельцев бизнеса и обогатившие рейдеров новым инструментарием для отъёма собственности. 2 марта 2022 года 7-й апелляционный суд всего лишь за одно заседание рассмотрел жалобу на скандальный вердикт новосибирского арбитража, которым в ноябре 2021 года из АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшен» были исключены мажоритарные акционеры Андрей Кудряшов и Алексей Французов, контролировавшие 75% акций. Из общества изгнали тех, кто его создал, развивал и управлял им. Компания, ставшая флагманом импортозамещения в медицине России, решением новосибирских судей должна была перейти под контроль миноритарных акционеров — Натальи Лебедевой и компании Health Care Solutions (Люксембург).

Участие зарубежных компаний в истории «Ангиолайна» выглядит особо значимо в свете нынешней международной повестки вокруг России. Переход развития событий из арбитражной в уголовную плоскость позволит переоценить все этапы с самого начала. Возможно, следствие более внимательно отнесётся к фактам, которые проигнорировали или оставили без оценки судьи, констатировавшие корпоративный конфликт в компании и поддержавшие одну из сторон беспрецедентным решением.

В 2013 году акционеры «Ангиолайна» договорились о сотрудничестве в целях продвижения бизнеса с Лебедевой, как с инвестиционным консультантом. Она приобрела на себя и на представленную ею как подконтрольную фирму из Люксембурга 20% акций вновь созданного её руками АО «Ангиолайн», ещё 5% акций Лебедева получила бесплатно. Не прошло и двух лет как сотрудничество прекратилось, и его результаты стороны оценивают по-разному. Кудряшова разочаровали результаты Лебедевой, а её представители утверждают, будто именно стараниями инвестконсультанта капитализация компании выросла в несколько раз.

По словам Французова, вместо того, чтобы, входя в бизнес, выкупить долю в существующей компании ООО «Ангиолайн», Лебедева настояла на создании новой. Оформлением АО «Ангиолайн» занимались её юристы. Кудряшов и Французов внесли в уставный капитал всё своё действующее предприятие. «Сама Лебедева не перечислила на предприятие ни копейки, — комментирует Французов. — 150 млн рублей за акции перечислила некая кипрская компания «Плазма Лимитед» через брокерскую компанию «Проспект». Данная «прокладка ликвидирована и проследить предысторию транзакций сложно. Не исключено, что здесь может присутствовать отмывание денег, полученных незаконным путём, или другие теневые схемы. К сожалению, арбитражные суды не стали исследовать это обстоятельство».

Аспект с происхождением денег может быть изучен в новом свете в рамках уголовного разбирательства, поскольку в заявлении Лебедева утверждает, что 150 млн в компанию внесла именно она. По словам Французова, документально подтверждено, что за счёт повышенных дивидендов и выплаты в рамках уменьшения уставного капитала Лебедева получила от АО 240 млн рублей, ничего не перечислив в общество. В том числе, не рассчитавшись за 5% привилегированный акций «Ангиолайна».

По мнению Кудряшова, подлинной целью атак Лебедевой является ликвидация производства. «Конфликт начал развиваться после того, как «Ангиолайн» начал серьёзно теснить американских монополистов на российском рынке. В результате российское здравоохранение получило реальное импортозамещение в жизненно важной сфере сердечных заболеваний, а стоимость стентирования снизилась более чем в 2 раза, — комментирует Кудряшов. — Уверен, что конкуренты из США были бы готовы дорого заплатить за то, чтобы вернуть 30% российского рынка и убрать «Ангиолайн». Отсюда высокие коррупционные риски, способные, в том числе, привести к сомнительным решениям некоторых судей и сотрудников правоохранительных органов».

Уголовное дело о превышении полномочий ведёт ГСУ ГУ МВД по Новосибирской области. 9 июня, помимо ареста оборудования в производственном корпусе «Ангиолайна» в Кольцово, следствие изъяло часть оборудования и документацию компании «Р-Васкуляр», в сотрудничестве с которой мажоритарии «Ангиолайна» рассчитывают возродить масштабное производство стентов. Кудряшов и Французов обжаловали мартовское решение суда об исключении из АО; тем не менее, вердикт вступил в силу. Акции партнёров перешли в собственность общества, к контролю над которым рвётся Лебедева. Ещё не получив денег за свои доли, Кудряшов и Французов уже остались без права голоса: к участию в собрании 1 июня их не допустили.

Споры будут идти ещё долго, но кое-какие последствия уже можно фиксировать. Один из старейших резидентов новосибирского Биотехнопарка остановил производство — это веха. По мнению Кудряшова, уже ни при каких обстоятельствах «Ангиолайн» не станет таким как прежде. В компании остановлено производство жизненно важной продукции для здравоохранения. Французов считает, что, несмотря на сохранение контроля над технологическим ноу-хау, они отброшены на годы назад. Восстановление объёмов производства, логистики и дистрибуции потребует больших ресурсов и времени. И это при условии, что государственные органы будут помогать, а не препятствовать. Главным последствием истории остаются новые колоссальные риски для бизнеса: контроль может оказаться эфемерным, раз уже есть прецедент, когда мажоритариев выставляют из созданной ими компании даже без символической платы за отобранные доли.

Материал перепечатан с сайта информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни».

Ранее редакция Infopro54 на пресс-конференции задавала вопрос замгубернатора области о судьбе «Ангиолайна». Внятного ответа на вопрос не прозвучало.