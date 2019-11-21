Чем грозит воспаление тройничного нерва и как избежать осложнений

Во время поставленный диагноз и лечение помогут избежать возможных осложнений.

Симптомы

Врачи разделяют симптоматику невралгии на первичную и вторичную.

К первичной относятся наиболее ярко выраженные признаки:

боль;

мышечный спазм;

изменение чувствительности кожи.

Характер болей при воспалении тройничного нерва особенный и является самым ярким, выраженным симптомом.

Приступы частые, «стреляющие».

Локализуются в одной части лица.

Типичная боль возникает при двигательной активности, при касании. Нетипичная возникает и в состоянии покоя, при отсутствии лечения увеличивается.

Боли в области лица сопровождаются головными, общей слабостью.

Спазмы мышц проявляются в затруднении при разговоре, жевании, то есть, при открывании рта и движении челюстями. Наблюдаются судороги, асимметрия лица. Особенно это заметно при разговоре или улыбке.

На пораженной части лица появляется онемение кожи или, наоборот, повышенная чувствительность.

При онемении пропадает чувствительность в определенном участке, которая может переходить на губы.

Во втором случае болезненность вызывает любое, даже незначительное, прикосновение к коже.

Невралгию сопровождает ряд сопутствующих, вторичных симптомов:

искажение вкусовых ощущений;

обильное слюноотделение, слезотечение;

повышение температуры;

тревожность, бессонница;

гиперемия кожи

отек пораженной части лица.

Для пациентов с воспалением тройничного нерва характерно замирание. Они стараются не двигаться, чтобы не спровоцировать приступ боли.

Осложнения

Если лечение не начать при первых же признаках заболевания, невралгия дает множественные осложнения:

хронические, непрекращающиеся головные и лицевые боли;

частичный паралич лицевого нерва, который приведет к асимметрии лица, морщинам, ослаблению и обвисанию мышц;

нарушение в работе нервной системы, выраженные тревогой, нарушением сна, депрессивным состоянием;

атрофия кожи и слизистой;

снижение зрения и слуха;

снижение иммунитета.

Из-за возникших осложнений падает качество жизни человека. Сильная болезненность и искажение внешности ведут к ограничению общения с другими людьми.

Частые заболевания ослабляют организм и становятся причиной появления хронических болезней. Повышается утомляемость, снижается работоспособность.

Постоянные боли и вынужденный отказ от привычного образа жизни, ограничения в питании и общении приводят к изменениям в психике человека.

Профилактика

Воспаление тройничного нерва – заболевание, требующее комплексного лечения, при отсутствии которого возникают серьезные осложнения.

Простые профилактические меры помогут избежать этой неприятности. Для этого требуется предотвратить факторы, приводящие к невралгии:

избегать сквозняков;

не допускать переохлаждения лица;

укреплять иммунитет;

беречься от травм лица и головы;

лечить стоматологические и инфекционные заболевания при первых симптомах;

своевременно устранять стресс, психоэмоциональное напряжение;

отказаться от вредных привычек, злоупотребления алкоголем.

Эти же рекомендации способствуют снижению интенсивности болей при воспалении тройничного нерва.