Чем грозит воспаление тройничного нерва и как избежать осложнений

Во время поставленный диагноз и лечение помогут избежать возможных осложнений.
Врачи разделяют симптоматику невралгии на первичную и вторичную.
К первичной относятся наиболее ярко выраженные признаки:
Характер болей при воспалении тройничного нерва особенный и является самым ярким, выраженным симптомом.
Спазмы мышц проявляются в затруднении при разговоре, жевании, то есть, при открывании рта и движении челюстями. Наблюдаются судороги, асимметрия лица. Особенно это заметно при разговоре или улыбке.
На пораженной части лица появляется онемение кожи или, наоборот, повышенная чувствительность.
При онемении пропадает чувствительность в определенном участке, которая может переходить на губы.
Во втором случае болезненность вызывает любое, даже незначительное, прикосновение к коже.
Невралгию сопровождает ряд сопутствующих, вторичных симптомов:
Для пациентов с воспалением тройничного нерва характерно замирание. Они стараются не двигаться, чтобы не спровоцировать приступ боли.
Если лечение не начать при первых же признаках заболевания, невралгия дает множественные осложнения:
Из-за возникших осложнений падает качество жизни человека. Сильная болезненность и искажение внешности ведут к ограничению общения с другими людьми.
Частые заболевания ослабляют организм и становятся причиной появления хронических болезней. Повышается утомляемость, снижается работоспособность.
Постоянные боли и вынужденный отказ от привычного образа жизни, ограничения в питании и общении приводят к изменениям в психике человека.
Воспаление тройничного нерва – заболевание, требующее комплексного лечения, при отсутствии которого возникают серьезные осложнения.
Простые профилактические меры помогут избежать этой неприятности. Для этого требуется предотвратить факторы, приводящие к невралгии:
Эти же рекомендации способствуют снижению интенсивности болей при воспалении тройничного нерва.
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