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Чем грозит воспаление тройничного нерва и как избежать осложнений

  • 21/11/2019, 09:22
При воспалении тройничного нерва нарушается чувствительность тканей лица, мимика, работа челюстей и появляются сильные боли.

Во время поставленный диагноз и лечение помогут избежать возможных осложнений.

Симптомы

Врачи разделяют симптоматику невралгии на первичную и вторичную.

К первичной относятся наиболее ярко выраженные признаки:

  • боль;
  • мышечный спазм;
  • изменение чувствительности кожи.

Характер болей при воспалении тройничного нерва особенный и является самым ярким, выраженным симптомом.

  • Приступы частые, «стреляющие».
  • Локализуются в одной части лица.
  • Типичная боль возникает при двигательной активности, при касании. Нетипичная возникает и в состоянии покоя, при отсутствии лечения увеличивается.
  • Боли в области лица сопровождаются головными, общей слабостью.

Спазмы мышц проявляются в затруднении при разговоре, жевании, то есть, при открывании рта и движении челюстями. Наблюдаются судороги, асимметрия лица. Особенно это заметно при разговоре или улыбке.

На пораженной части лица появляется онемение кожи или, наоборот, повышенная чувствительность.

При онемении пропадает чувствительность в определенном участке, которая может переходить на губы.

Во втором случае болезненность вызывает любое, даже незначительное, прикосновение к коже.

Невралгию сопровождает ряд сопутствующих, вторичных симптомов:

  • искажение вкусовых ощущений;
  • обильное слюноотделение, слезотечение;
  • повышение температуры;
  • тревожность, бессонница;
  • гиперемия кожи
  • отек пораженной части лица.

Для пациентов с воспалением тройничного нерва характерно замирание. Они стараются не двигаться, чтобы не спровоцировать приступ боли.

Осложнения

Если лечение не начать при первых же признаках заболевания, невралгия дает множественные осложнения:

  • хронические, непрекращающиеся головные и лицевые боли;
  • частичный паралич лицевого нерва, который приведет к асимметрии лица, морщинам, ослаблению и обвисанию мышц;
  • нарушение в работе нервной системы, выраженные тревогой, нарушением сна, депрессивным состоянием;
  • атрофия кожи и слизистой;
  • снижение зрения и слуха;
  • снижение иммунитета.

Из-за возникших осложнений падает качество жизни человека. Сильная болезненность и искажение внешности ведут к ограничению общения с другими людьми.

Частые заболевания ослабляют организм и становятся причиной появления хронических болезней. Повышается утомляемость, снижается работоспособность.

Постоянные боли и вынужденный отказ от привычного образа жизни, ограничения в питании и общении приводят к изменениям в психике человека.

Профилактика

Воспаление тройничного нерва – заболевание, требующее комплексного лечения, при отсутствии которого возникают серьезные осложнения.

Простые профилактические меры помогут избежать этой неприятности. Для этого требуется предотвратить факторы, приводящие к невралгии:

  • избегать сквозняков;
  • не допускать переохлаждения лица;
  • укреплять иммунитет;
  • беречься от травм лица и головы;
  • лечить стоматологические и инфекционные заболевания при первых симптомах;
  • своевременно устранять стресс, психоэмоциональное напряжение;
  • отказаться от вредных привычек, злоупотребления алкоголем.

Эти же рекомендации способствуют снижению интенсивности болей при воспалении тройничного нерва.

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