В Новосибирске выставлены на продажу объекты в зданиях культурного наследия

16 декабря 2019 года департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска проведет аукцион в электронной форме по продаже нежилых помещений, находящихся в зданиях, являющихся объектами культурного наследия, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Два нежилых помещения находятся в подвале по адресу ул. Фабричная, 6. Площадь одного из них – 156,9 кв. м. Площадь второго помещения – 129,8 кв. м.

Нежилые помещения находится в здании, являющимся объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой Речного Флота («Дом грузчиков»)», включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Начальная цена с НДС – 3 996 000 рублей и 1 282 000 рублей соответственно. Отмечается, что помещения свободны от арендных отношений.

Еще одно помещение, выставленное на аукцион, расположено на первом этаже по адресу Красный проспект, 30. Арендатор помещения: ООО «Под строкой», срок действия договор аренды до 01.11.2023.

Площадь помещения – 11,7 кв. м. Оно находится в здании, являющимся объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой НИИ-39», включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Начальная цена с НДС – 662 000 рублей.

Кроме того, на продажу выставлено нежилое помещение в подвале по адресу ул. Красный проспект, 51/5.

Помещение свободно от арендных отношений. Его площадь – 63,6 кв. м. Нежилое помещение находится в здании, являющимся объектом культурного наследия регионального значения – памятником архитектуры «Комплекс жилого кооператива «Кузбассуголь»: 4-х этажный кирпичный жилой дом», включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Начальная цена с НДС – 2 377 000 рублей.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект недвижимости.

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