Чем опасен атеросклероз сосудов и как его лечить

Для этой патологии характерно накопление липидов и дальнейшее разрастание соединительных тканей в стенках сосудов.

По мере прогрессирования атеросклероза нарушается эластичность капилляров, они деформируются, сужается их просвет, в результате чего нарушается ток крови.

Чем опасен сосудистый атеросклероз?

Главная опасность болезни состоит в том, что на начальной стадии она никак себя не проявляет. Признаки атеросклероза появляются с течением времени, когда изменения становятся необратимыми, а снабжение органов кровью сильно ухудшается. Подобное состояние может быть опасным для жизни, приводить к инфарктам и кровоизлияниям.

Некоторые пациенты отмечают такие симптомы атеросклероза как:

сниженную работоспособность;

постоянную усталость;

перебои в сердечном ритме, учащенный пульс;

головокружения;

снижение концентрации.

Многие списывают эту симптоматику на последствие тяжелой трудовой деятельности, нехватку сна.

Симптомы заболевания зависит от того, какой из органов испытывает кислородное голодание. Атеросклеротические бляшки создают «заторы» в сосудах, препятствуя нормальной циркуляции крови.

При поражении церебральных сосудов развиваются структурные изменения в головном мозге, нарушается его работа.

Клиническая симптоматика развивается постепенно, как и ухудшение состояния – по мере того как просветы сосудов сужаются, а ишемия нарастает.

К первым симптомам относят головную боль, шум в ушах, чрезмерную утомляемость, эмоциональную нестабильность. Нередко развиваются депрессивные состояния, ухудшается память и концентрация.

По мере того как болезнь прогрессирует, возникают глазодвигательные патологии, нарушается речь и координация движений. Могут появляться транзиторные ишемические атаки (состояние близкое к инсульту). При тяжелой форме атеросклероза имеют место потери сознания, выраженные психические нарушение, снижение способности к интеллектуальному мышлению, дрожание конечности. У некоторых людей нарушается кожная чувствительность, сильно меняется походка, они могут падать на ровном месте. Также нельзя исключать недержание мочи и речевые нарушения.

Большинство людей обращается за помощью к медикам после того как признаки болезни начинают значительно снижать качество их жизни. Кто-то не может подняться по лестнице без сильной одышки и бешеного сердцебиения, а кто-то чувствует недостаток кислорода даже в спокойном состоянии, у других возникают сильные боли в ногах.

В ряде случаев пациентов уведомляют о том, что у них тяжелая форма атеросклероза после внезапного приступа стенокардии или инфаркта.

Церебральная ишемия в хронической форме может провоцировать шум в ушах, ухудшать память, вызывать психические отклонения, делать шаткой походку. Перечисленные симптомы чаще всего наблюдаются у людей пожилого возраста, они списывают их на старческие изменения.

Снижение кровотока в пораженной артерии происходит стремительно, на одном из участков формируется тромб, что чревато инфарктом миокарда, инсультом и даже гангреной нижних конечностей. Осложнения атеросклероза очень опасны, поэтому важно сделать все, чтобы предотвратить развитие этого заболевания.

Почему развивается атеросклероз?

Точную причину развития атеросклероза назвать сложно. К факторам провоцирующую эту патологию относят:

инфекционные болезни;

болезни аутоиммунного характера;

гормональные нарушения;

деформации сосудистых стенок врожденного характера.

Бляшки в сосудах появляются под влиянием бактерий и вирусов, при дисбалансе липопротеинов, высокой концентрации плохого холестерина.

К неконтролируемым факторам риска причисляют те, на которые невозможно повлиять. Чтобы развился атеросклероз, нужна совокупность причин.

Какой должна быть профилактика атеросклероза

Эффективная профилактика атеросклероза позволяет избежать негативных последствий, даже если есть наследственная предрасположенность к данному заболеванию. Для этого требуется:

ведение здорового образа жизни;

регулярное наблюдение у специалиста;

контроль показателей липидного профиля;

терапия фоновых патологий – сахарного диабета, гипертонии.

Лечение атеросклероза – это не только употребление назначенных врачом лекарств. Придется отказаться от курения и приема спиртного, сесть на диету, предполагающую определенные ограничения. Для профилактики атеросклероза рекомендуется налегать на маложирные виды рыбы, ограничить употребление жирного мяса, выпечки. Приоритет отдается свежим фруктам и овощам. Обязательным является контроль уровня холестерина, показателей ЛПНВ и ЛПНП.

Как лечат заболевание?

Лечение сосудистого атеросклероза занимается сразу несколько врачей: невролог, кардиолог и сосудистый хирург. При появлении характерной для этого заболевания симптоматики необходимо обратиться к одному из перечисленных специалистов.

Для лечения атеросклероза задействуют три способа:

не медикаментозный;

медикаментозный;

хирургический.

В первом случае пациентам назначают строгую гиполипидемическую диету. Частью лечения также является отказ от курения и употребления алкоголя, повышение физической активности. Важно нормализовать режим дня, следить за собственным весом. Если есть необходимость в похудении – это делают постепенно, по индивидуальной программе. Врача в профилактических целях посещают регулярно с обязательным мониторингом липидного профиля.

Важно соблюдать ключевые принципы не медикаментозной терапии, скорректировать образ жизни, отказаться от вредных привычек, провоцирующих повышение уровня холестерина в крови.

Объем медикаментозного лечения определяется тяжестью болезни.

При сильно выраженном липидном дисбалансе прописывают экологическое лечение, помогающее снижать уровень ЛПНП с триглицеринами. Специальные препараты назначают в целях профилактики образования тромбов.

Некоторым пациентам прописывают гиполипидемические средства, ацетилсалициловую кислоту.

Терапия сопутствующих болезней обязательна. При атеросклерозе также могут прописывать бета-блокаторы, антикоагулянты и противовоспалительные препараты нестероидного происхождения. Последние назначают при сильном болевом синдроме людям с ишемией нижних конечностей.

Если медикаментозная терапия не дает результат или развиваются острые неотложные состояния, например, отрывается бляшка – проводят операцию.

Хирургическое вмешательство при таком заболевании как атеросклероз помогает восстанавливать кровоток в пораженном органе, удалять тромбы, выполнять шунтирование. После операции важно выполнять все назначения врача.

Контроль массы тела и уровня глюкозы в крови, полноценная физическая активность помогают снижать риск развития атеросклероза. Профилактика и лечение под контролем опытного врача тормозят развитие неблагоприятных изменений в сосудах.