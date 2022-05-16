Чем опасен атеросклероз сосудов и как его лечить

Для этой патологии характерно накопление липидов и дальнейшее разрастание соединительных тканей в стенках сосудов.
По мере прогрессирования атеросклероза нарушается эластичность капилляров, они деформируются, сужается их просвет, в результате чего нарушается ток крови.
Главная опасность болезни состоит в том, что на начальной стадии она никак себя не проявляет. Признаки атеросклероза появляются с течением времени, когда изменения становятся необратимыми, а снабжение органов кровью сильно ухудшается. Подобное состояние может быть опасным для жизни, приводить к инфарктам и кровоизлияниям.
Некоторые пациенты отмечают такие симптомы атеросклероза как:
Многие списывают эту симптоматику на последствие тяжелой трудовой деятельности, нехватку сна.
Симптомы заболевания зависит от того, какой из органов испытывает кислородное голодание. Атеросклеротические бляшки создают «заторы» в сосудах, препятствуя нормальной циркуляции крови.
При поражении церебральных сосудов развиваются структурные изменения в головном мозге, нарушается его работа.
Клиническая симптоматика развивается постепенно, как и ухудшение состояния – по мере того как просветы сосудов сужаются, а ишемия нарастает.
К первым симптомам относят головную боль, шум в ушах, чрезмерную утомляемость, эмоциональную нестабильность. Нередко развиваются депрессивные состояния, ухудшается память и концентрация.
По мере того как болезнь прогрессирует, возникают глазодвигательные патологии, нарушается речь и координация движений. Могут появляться транзиторные ишемические атаки (состояние близкое к инсульту). При тяжелой форме атеросклероза имеют место потери сознания, выраженные психические нарушение, снижение способности к интеллектуальному мышлению, дрожание конечности. У некоторых людей нарушается кожная чувствительность, сильно меняется походка, они могут падать на ровном месте. Также нельзя исключать недержание мочи и речевые нарушения.
Большинство людей обращается за помощью к медикам после того как признаки болезни начинают значительно снижать качество их жизни. Кто-то не может подняться по лестнице без сильной одышки и бешеного сердцебиения, а кто-то чувствует недостаток кислорода даже в спокойном состоянии, у других возникают сильные боли в ногах.
В ряде случаев пациентов уведомляют о том, что у них тяжелая форма атеросклероза после внезапного приступа стенокардии или инфаркта.
Церебральная ишемия в хронической форме может провоцировать шум в ушах, ухудшать память, вызывать психические отклонения, делать шаткой походку. Перечисленные симптомы чаще всего наблюдаются у людей пожилого возраста, они списывают их на старческие изменения.
Снижение кровотока в пораженной артерии происходит стремительно, на одном из участков формируется тромб, что чревато инфарктом миокарда, инсультом и даже гангреной нижних конечностей. Осложнения атеросклероза очень опасны, поэтому важно сделать все, чтобы предотвратить развитие этого заболевания.
Точную причину развития атеросклероза назвать сложно. К факторам провоцирующую эту патологию относят:
Бляшки в сосудах появляются под влиянием бактерий и вирусов, при дисбалансе липопротеинов, высокой концентрации плохого холестерина.
К неконтролируемым факторам риска причисляют те, на которые невозможно повлиять. Чтобы развился атеросклероз, нужна совокупность причин.
Эффективная профилактика атеросклероза позволяет избежать негативных последствий, даже если есть наследственная предрасположенность к данному заболеванию. Для этого требуется:
Лечение атеросклероза – это не только употребление назначенных врачом лекарств. Придется отказаться от курения и приема спиртного, сесть на диету, предполагающую определенные ограничения. Для профилактики атеросклероза рекомендуется налегать на маложирные виды рыбы, ограничить употребление жирного мяса, выпечки. Приоритет отдается свежим фруктам и овощам. Обязательным является контроль уровня холестерина, показателей ЛПНВ и ЛПНП.
Лечение сосудистого атеросклероза занимается сразу несколько врачей: невролог, кардиолог и сосудистый хирург. При появлении характерной для этого заболевания симптоматики необходимо обратиться к одному из перечисленных специалистов.
Для лечения атеросклероза задействуют три способа:
В первом случае пациентам назначают строгую гиполипидемическую диету. Частью лечения также является отказ от курения и употребления алкоголя, повышение физической активности. Важно нормализовать режим дня, следить за собственным весом. Если есть необходимость в похудении – это делают постепенно, по индивидуальной программе. Врача в профилактических целях посещают регулярно с обязательным мониторингом липидного профиля.
Важно соблюдать ключевые принципы не медикаментозной терапии, скорректировать образ жизни, отказаться от вредных привычек, провоцирующих повышение уровня холестерина в крови.
Объем медикаментозного лечения определяется тяжестью болезни.
При сильно выраженном липидном дисбалансе прописывают экологическое лечение, помогающее снижать уровень ЛПНП с триглицеринами. Специальные препараты назначают в целях профилактики образования тромбов.
Некоторым пациентам прописывают гиполипидемические средства, ацетилсалициловую кислоту.
Терапия сопутствующих болезней обязательна. При атеросклерозе также могут прописывать бета-блокаторы, антикоагулянты и противовоспалительные препараты нестероидного происхождения. Последние назначают при сильном болевом синдроме людям с ишемией нижних конечностей.
Если медикаментозная терапия не дает результат или развиваются острые неотложные состояния, например, отрывается бляшка – проводят операцию.
Хирургическое вмешательство при таком заболевании как атеросклероз помогает восстанавливать кровоток в пораженном органе, удалять тромбы, выполнять шунтирование. После операции важно выполнять все назначения врача.
Контроль массы тела и уровня глюкозы в крови, полноценная физическая активность помогают снижать риск развития атеросклероза. Профилактика и лечение под контролем опытного врача тормозят развитие неблагоприятных изменений в сосудах.
Фото с сайта pixabay.com
Рубрики :
Регионы: Регион не задан
Теги :
Комментарии читателей
Комментировать