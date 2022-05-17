Арендаторы требуют снижения арендных ставок, но ставки растут

— На рынке коммерческой недвижимости Новосибирска сформировалась новая тенденция: арендаторы требуют снижения арендных ставок во всех сегментах. Торгово-развлекательные центры в Новосибирске еще «держатся», но пешеходный трафик снизился из-за приостановления кинопрокатов, а также из-за закрытия популярных сетевых магазинов, представляющих доступные сетевые иностранные марки одежды и продукции.

После двухлетней работы на «удаленке» некоторые компании постепенно выводят сотрудников в оффлайн-режим — на свои рабочие места. Однако заполняемость офисных помещений не достигает 100%, так как многие иностранные бренды прекратили работу в Российской Федерации. Наблюдается небольшая потребность в качественных производственных помещениях, расположенных вблизи развитой инфраструктуры.

При этом наш ежемесячный мониторинг рынка коммерческой недвижимости позволяет сделать вывод, что в городской агломерации цены по всем направлениям будут только расти. По некоторым локальным территориальным зонам в результате сезонности будет тенденция к снижению, но в целом рынок недвижимости имеет стабильный вектор хоть и к медленному, но росту. Иными словами, данная тенденция носит «инерционный» характер — стабильность роста будет сохраняться даже в случае сокращения совокупного спроса.